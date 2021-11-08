Khoa Pug xóa hàng loạt video có mặt Jonny Đặng, tình bạn 'tiền tỷ' chính thức 'toang'?

Hậu trường 08/11/2021 10:48

Nhiều người không khỏi tò mò vì không biết liệu cả hai có thật sự đã 'nghỉ chơi' với nhau không và không rõ lý do vì sao Khoa Pug lại kết thúc tình bạn với tỷ phú kim cương Jonny Đặng.

Kể từ khi vlogger Khoa Pug sang Mỹ, anh và tỷ phú kim cương Jonny Đặng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong cái video mà anh đăng tải trên kênh YouTube chính thức của mình. Nội dung các video này thường là review về trải nghiệm, cuộc sống trên đất Mỹ.

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Jonny Đặng và Khoa Pug thường xuyên xuất hiện trong các video cùng nhau sau khi vlogger sang Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, mới đây Khoa Pug lại có một động thái khá bất ngờ đó chính là anh đã xóa lần lượt hết các video có mặt của Jonny Đặng trên YouTube. Thậm chí, các video đạt số view lên đến hàng triệu cũng "không cánh mà bay". Ngoài ra, các ảnh chụp chung của anh và vị tỷ phú kim cương này trên trang cá nhân cũng biến mất không dấu vết khiến cho netizen không khỏi hoài nghi rằng tình bạn của cả hai đã chính thức "toang"?

Trong thời gian vừa qua, Khoa Pug và Jonny Đặng thường xuyên xuất hiện bên nhau, ngoài ra còn có sự góp mặt của Vương Phạm - cũng là một trong những người trẻ gốc Việt thành công có tên tuổi trên đất Mỹ trong nhiều video. Sự kết hợp này như một làn gió mới khiến người theo dõi các vlog của Khoa Pug không khỏi thích thú.

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Joony Đặng - Khoa Pug - Vương Phạm khá thân thiết với nhau - Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về tình bạn với Khoa Pug và Vương Phạm, Jonny Đặng từng trả lời: "Dù tôi lớn tuổi hơn Khoa Pug và Vương Phạm nhưng nói chuyện khá hợp. Cả hai bạn đó tuy còn trẻ nhưng rất chăm chỉ làm ăn, giỏi khiến tôi rất thích. Tính tôi rất hâm mộ những anh em còn trẻ nhưng chăm chỉ, giỏi giang trong làm ăn và thành công, đặc biệt là các anh người Việt tại Mỹ này.

Tôi rất thích kết bạn với những người thành công như vậy. Ở Mỹ này, người ta thường nói: Bạn nói bạn của bạn là ai thì tôi sẽ nói bạn là ai. Tức, bạn của bạn sẽ nói lên con người bạn. Chơi với bạn bè rất quan trọng nên cần thiết phải chọn bạn mà chơi, người bạn đó sẽ ảnh hưởng đến mình trong cuộc sống".

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Từ khóa:   Jonny Đặng Vương Phạm Khoa Pug nghỉ chơi Jonny Đặng

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