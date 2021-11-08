Khán giả Việt 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' khi Jack xuất hiện theo cách không ai ngờ trong tập 8 Running Man mùa 2

Dù không hề muốn nhưng các khán giả của chương trình Running Man cũng phải thấy mặt anh chàng Jack theo cách "có 1-0-2" này.

Từ khi Running Man bản Việt mùa 2 chính thức chiếu, sự chú ý của dư luận đã đổ dồn vào Jack khi anh chàng vướng vào scandal tình ái ngay trước thềm chương trình phát sóng. Nhiều khán giả đã tuyên bố sẽ không xem chương trình và quyết sẽ không xem nếu như Jack vẫn còn xuất hiện.

Jack vẫn xuất hiện trong 4 tập đầu của Running Man dù bị tẩy chay sau scandal tình ái - Ảnh: Internet

Tuy vậy, mặc cho làn sóng tẩy chay từ phía cư dân mạng, mùa 2 của Running Man bản Việt vẫn được phát sóng và có sự tham gia của Jack trong 4 tập đầu của chương trình và từ tập 5 trở đi vai trò của anh đã được thay thế bằng rapper Karik. Khán giả Việt cũng được phen "hả hê" khi Jack đã không còn xuất hiện trong chương trình nữa.

Sau khi Jack rời khỏi chương trình, nhiều khán giả đã quay lại ủng hộ Running Man - Ảnh: Internet

Mới đây trong tập 8 của chương trình, người xem lại ngao ngán khi Jack có một màn "comeback" cực tươi theo cách khó ai ngờ trong chương trình. Cụ thể, tuy không còn là thành viên cố định của Running Man nữa nhưng Jack vẫn là gương mặt đại diện cho một nhãn hàng tài trợ cho chương trình này. Vì vậy, không những anh chàng xuất hiện trong quảng cáo tự động của YouTube mà là "chiếm sóng" hẳn một phân cảnh trong tập này hẳn hoi.

Jack xuất hiện trong một phân đoạn quản cáo được chèn vào tập 8 khi đăng tải lên YouTube - Ảnh: Chụp màn hình

Trước sự xuất hiện của "gương mặt thân quen" này, nhiều khán giả cho biết, họ đã bị "đứng hình" trong tích tắc vì tưởng anh chàng quay lại với chương trình. Đặc biệt, với anti-fan của Jack, có lẽ họ chẳng lấy làm vui vẻ gì khi anh chàng lại xuất hiện một cách "khó đỡ" như vậy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-gia-viet-tranh-vo-dua-gap-vo-dua-khi-jack-xuat-hien-theo-cach-khong-ai-ngo-trong-tap-8-running-man-mua-2-435133.html