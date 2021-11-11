Hơn 9 tháng 10 ngày trước, Hải Tú hoàn toàn 'bốc hơi' khỏi MXH, tất cả chỉ vì một chiếc bánh kem

Chiếc bánh kem "oan nghiệt" này chính là nguyên nhân cho sự biến mất của cái tên Hải Tú trong suốt thời gian qua.

Vào ngày 9/11 vừa qua cũng là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập công ty M-TP Entertainment. Cũng trong ngày này, Hải Tú đã chính thức comeback thông qua bức ảnh chụp cùng các thành viên trong công ty. Hải Tú chụp ảnh cùng các thành viên trong M-TP Entertainment nhân dịp công ty được 5 năm tuổi - Ảnh: Internet Sau thời gian dài vắng bóng, có thể dễ dàng nhận thấy Hải Tú đã có nhiều sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Nhiều người tinh ý phát hiện, ngoài mái tóc khá thưa thì cô nàng còn lộ rõ vòng 2 kém thon thả hơn trước rất nhiều. Cũng từ đây, netizen đã dịp "ôn lại chuyện cũ" khi nhắc về lý do khiến Hải Tú phải lao đao đến vậy.

Mọi chuyện xảy ra vào đầu năm 2021, cụ thể là ngày 20/1 khi Thiều Bảo Trâm cùng với các bạn của mình tụ họp vui chơi. Trong buổi tiệc này, nữ ca sĩ có đăng tải một bức ảnh chụp lại chiếc bánh kem có dòng chữ "Be Happy Sister" (tạm dịch: Vui vẻ nhé chị) lên story Instagram của mình. Chiếc bánh kem 'oan nghiệt' của Thiều Bảo Trâm - Ảnh: Chụp màn hình Chuyện sẽ không có gì khi các khách mời hôm đó lần lượt chia sẻ lại story đó kèm thêm những lời động viên và các câu nói "ẩn ý" khác. Hot girl Xoài Non - vợ của streamer Xemesis thì có nhắc khéo về một "trà xanh" nào đó, Linh Ngọc Đàm thì mong rằng "nghiệp" sẽ "quật" một người khiến cho Thiều Bảo Trâm phải buồn.

Vào hôm ấy, MXH trở nên khá hỗn loạn khi nhiều người biết từ trước đến nay Thiều Bảo Trâm chính là bạn gái lâu năm của "giọng ca Thái Bình" Sơn Tùng M-TP mặc dù hai người chưa từng lên tiếng xác nhận và thời điểm đó cũng là lúc M-TP Entertainment đang tích cực lăng-xê cho một khuôn mặt mới đó là Hải Tú. Hải Tú được biết đến rộng rãi thông qua MV Chúng Ta Của Hiện Tại - Ảnh: Internet Hải Tú lúc này vừa đóng xong MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP, nhiều người cũng ghép đôi cô với nam ca sĩ vì vậy nữ diễn viên kiêm người mẫu trở thành nhân vật duy nhất vừa khớp với vai "trà xanh" mà bạn bè của Thiều Bảo Trâm đang nhắc đến. Ngay sau đó, Hải Tú trở thành người bị ghét nhất MXH, nhiều netizen còn soi ra được những lần cô diện đồ đôi với Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, có lẽ vì chủ tịch của công ty - Sơn Tùng M-TP trước nay đều có cách giải quyết các scandal bằng cách im lặng để mọi chuyện trôi qua nên lần này "gà" mới của công ty cũng bị buộc phải làm theo như vậy. Vì thế, Hải Tú hay cả công ty chủ quản đều không hề lên tiếng giải thích dù cho anti-fan réo tên cô khắp MXH. Hải Tú bị nghi ngờ chính là 'trà xanh' chen chân vào mối quan hệ 8 năm của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, có lẽ chiến lược "im lặng là vàng" của M-TP Entertainment đã khá thành công khi gần 1 năm trôi qua, dư luận đã dần "quay xe", mũi dùi lúc này không còn hướng về phía Hải Tú nữa mà ai cũng "chào mừng" cô quay trở lại showbiz.

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