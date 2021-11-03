Mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ kinh phí điều trị cho ca sĩ Phạm Chí Thành là ai

Liên quan đến bệnh tình của ca sĩ Phạm Chí Thành, mới đây Nguyên Vũ đã có thông báo mới tới người hâm mộ. Theo lời Nguyên Vũ, có một bác sĩ muốn hỗ trợ toàn bộ kinh phí điều trị cho đàn em, song không có thông tin để liên hệ. Nam ca sĩ mong người hâm mộ giúp đỡ để nhanh chóng kết nối để hỗ trợ Chí Thành.

Bài đăng của giọng ca 7X nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, Nguyên Vũ cho biết đã liên hệ với phía đàn em, bày tỏ sự cảm ơn tới mọi người.

"Anh em đồng nghiệp hay bạn bè trên Facebook của Vũ ơi, có ai quen bạn này hay có số liên lạc em này thì cho Vũ xin nhé. Có mạnh thường quân là một bác sĩ muốn hỗ trợ toàn bộ kinh phí điều trị cho bạn này. Mong mọi người giúp liên lạc", Nguyên Vũ viết.

Nguyên Vũ cho biết đã liên hệ được với Chí Thành.

Hôm qua (2/11), cư dân mạng bàng hoàng khi bạn bè và người thân thông báo nam ca sĩ Chí Thành(nghệ danh Fame Chí Thành) đang trong tình trạng nguy kịch vì mắc phải căn bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu cộng thêm suy dinh dưỡng nặng. Xót xa hơn khi hoàn cảnh của học trò Hồ Quỳnh Hương khăn, không đủ chi phí chữa trị.

Được biết, cha mẹ Chí Thành mất sớm, hiện tại chỉ có hai cô ruột và chị họ chạy tới chạy lui bệnh viện để chăm sóc nam ca sĩ.

Ca sĩ Phạm Chí Thành.

Trong hình ảnh được đăng tải, Chí Thành trông tiều tụy và xanh xao. Thân hình gầy rộc, tay chân khẳng khiu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn.

Chí Thành tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, sinh năm 1996. Năm 18 tuổi, anh gây chú ý khi tham gia cuộc thi "X-Factor Việt Nam - Nhân tố bí ẩn" mùa đầu tiên.

Hình ảnh gầy gò của Chí Thành khiến nhiều người xót xa.

Giọng ca 9X được đánh giá cao về giọng hát, phong cách biểu diễn tự tin. Bên cạnh đó, anh chàng còn khiến cho dàn giám khảo Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà xúc động khi vì có hoàn cảnh đặc biệt - Mồ côi mẹ khi mới 12 tuổi, cha cũng mất ngay trong lúc anh đang tranh tài tại "Nhân tố bí ẩn".