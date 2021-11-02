Một nam ca sĩ 'mồ côi' nguy kịch vì mắc phải căn bệnh viêm gan B nhưng không đủ chi phí điều trị, dàn sao Việt xót xa lên tiếng kêu gọi giúp đỡ

Hậu trường 02/11/2021 09:27

Thông tin nam ca sĩ từng là học trò của Hồ Quỳnh Hương trong chương trình "Nhân tố bí ẩn" nguy kịch vì bị bệnh viêm gan B nhưng không đủ tiền điều trị khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngày 1/11 mới đây, CĐM hốt hoảng và bàng hoàng khi bạn bè và người thân thông báo nam ca sĩ Chí Thành(nghệ danh Fame Chí Thành) đang trong tình trạng nguy kịch vì mắc phải căn bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu cộng thêm suy dinh dưỡng nặng. Xót xa hơn khi hoàn cảnh của học trò Hồ Quỳnh Hương khăn, không đủ chi phí chữa trị.

Được biết, cha mẹ Chí Thành mất sớm, hiện tại chỉ có hai cô ruột và chị họ chạy tới chạy lui bệnh viện để chăm sóc nam ca sĩ.

Ngay sau khi biết thông tin, nghệ sĩ Trịnh Tú Trung và nhiều sao Việt trẻ khác như Đỗ Hiếu, Bảo Yến Rosie không giấu được sự bất ngờ và cảm thương cho giọng ca 9x. Nhiều người đã đồng loạt đăng bài kêu gọi để giúp đỡ nam ca sĩ lúc bạo bệnh.

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Nhiều sao Việt lên tiếng kêu gọi để giúp đỡ cho Chí Thành - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt ảnh được chia sẻ bởi các nghệ sĩ, Chí Thành tiều tụy và xanh xao. Thân hình gầy rộc, tay chân khẳng khiu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn.

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Nam ca sĩ gầy gò, di chuyển khó khăn - Ảnh cắt từ clip

Được biết Chí Thành tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, sinh năm 1996. Năm 18 tuổi, anh gây chú ý khi tham gia cuộc thi "X-Factor Việt Nam - Nhân tố bí ẩn" mùa đầu tiên.

Giọng ca 9X được đánh giá cao về giọng hát, phong cách biểu diễn tự tin. Bên cạnh đó, anh chàng còn khiến cho dàn giám khảo Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà xúc động khi vì có hoàn cảnh đặc biệt - Mồ côi mẹ khi mới 12 tuổi, cha cũng mất ngay trong lúc anh đang tranh tài tại "Nhân tố bí ẩn". 

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Chí Thành gây ấn tượng tại X-Factor - Ảnh: Internet

Mặc dù học trò Hồ Quỳnh Hương chỉ dừng chân tại top 4 chương trình nhưng tài năng của anh chàng lại được nhiều khán giả yêu thích và ủng hộ. 

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