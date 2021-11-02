Netizen 'bán tin bán nghi' Hồng Vân đi Mỹ vì bị cấm sóng, 'bà mối' lên tiếng đáp trả đanh thép, tiết lộ luôn mối quan hệ với 'người kế nhiệm'

Hậu trường 02/11/2021 08:41

Để đập tan mọi hoài nghi và đồn đoán của CĐM về việc đi Mỹ do "cấm sóng", trong số phát sóng mới đây, NSND Hồng Vân đã có buổi ghi hình tại nhà và được phát trên sóng chương trình như thay lời tạm biệt gửi đến khán giả.

Mới đây, sau loạt thái độ và phản ứng gay gắt, đồi tẩy chay, yêu cầu cấm sóng của CĐM, NSND Hồng Vân sẽ chính thức rời ghế MC cho show "Bạn muốn hẹn hò" gây sốt thời gian qua. Theo đó, nữ nghệ sĩ có kế hoạch sang Mỹ để chăm sóc cháu ngoại. Người thay thế Hồng Vân, tiếp tục cùng MC Quyền Linh dẫn là diễn viên Ngọc Lan.

Nói về điều tiếc nuối nhất khi ngừng dẫn "Bạn muốn hẹn hò", nữ diễn viên cho biết trên VietNamNet, nhà sản xuất chương trình cùng cô dự tính thực hiện một buổi ghi hình bàn giao cho người kế nhiệm nhưng không thu xếp đượcNSND Hồng Vân cho hay: “Tôi kẹt lịch quay phim Giấc mơ của mẹ, gần đây cứ như chạy đua với thời gian cho kịp tháng 1/2022 sang Mỹ chăm cháu ngoại. Vì vậy, tôi không kịp thu xếp quay buổi bàn giao vai trò bà mối trong Bạn muốn hẹn hò để mọi thứ trọn vẹn hơn. Tôi tiếc mãi chuyện này”.

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Ông mai - Bà mối được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, bàn tán và đặt ra nhều hoài nghi về sự "rút lui" này liệu có liên quan đến những ồn ào xảy ra trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sự phản đối gay gắt của CĐM, yêu cầu cấm sóng nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ.

Để đập tan mọi hoài nghi và đồn đoán của CĐM, trong số phát sóng mới đây, NSND Hồng Vân đã có buổi ghi hình tại nhà và được phát trên sóng chương trình như thay lời tạm biệt gửi đến khán giả.

Nữ diễn viên cho hay: "Vân thấy nhiều người thắc mắc sao Vân lại đi định cư hay công ty ruột cấm sóng? Vân với MCV như gia đình liền chân liền tay mà sao có chuyện đó được. Mọi người hãy nghĩ mọi chuyện tích cực hơn, bớt tiêu cực cho cuộc đời nhẹ nhàng và vui vẻ. Đối với Vân, Bạn muốn hẹn hò giống như gia đình của mình, cho dù mình có tham gia tiếp hay không thì Vân luôn luôn dõi theo”.

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Hồng Vân ghi hình tại nhà - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, Hồng Vân cũng không quên gửi lời chúc đến chương trình, đặc biệt là "bà mai" kế nhiệm Ngọc Lan. Nữ diễn viên khẳng định Ngọc Lan sẽ hoàn thành tốt cương vị mới và đem đến cho những ai yêu thích chương trình màu sắc mới mẻ. Nói thêm về hơn 200 số đồng hành cùng Hoài Linh, Hồng Vân vui vẻ tiết lộ: "Sứ mệnh của mình làm được như vậy cũng cảm thấy “mát tay” lắm, nghĩ lại vẫn thấy vui”.

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Nữ diễn viên tâm sự về khoảng thời gian đứng chung sân khấu với Quyền Linh - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Hồng Vân dự định sang Mỹ vì con gái lớn sắp sinh. Nữ diễn viên cho hay sẽ đợi cháu ngoại cứng cáp rồi mới quyết định về lại Việt Nam.

NS Hồng Vân rời Việt Nam sang Mỹ đợi ngày con gái sinh em bé, netizen 'mỉa mai' cực gắt: 'Tôi là nghệ sĩ - Đụng chuyện tôi đi Mỹ'

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Thông tin NSND Hồng Vân chuẩn bị sang Mỹ vẫn đang vấp phải loạt ý kiến trái chiều từ dư luận.

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Từ khóa:   Hồng Vân Hồng Vân đi Mỹ Quyền Linh

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