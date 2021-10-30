Hậu ồn ào 'cấm sóng', 'bà mai' Hồng Vân đột ngột 'nghỉ' làm MC, rộ tin rời Việt Nam sang Mỹ, nhường 'ghế nóng' cho nhân vật này

Mới đây, NSND Hồng Vân chính thức xác nhận thông tin rời vị trí "cầm trịch" show truyền hình hẹn hò vào đầu tháng 11 tới đây.
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Vài tháng trở lại đây, hình ảnh và uy tín của NSND Hồng Vân bị ảnh hưởng nặng nề vì liên tục vướng phải nhiều lùm xùm ồn ào cõi mạng. Từ việc "đối đầu" với nữ đại gia Bình Dương, đến tin đồn "chửi" khán giả, gần đây nhất là bài đăng quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng. Có lẽ vì vậy mà niềm tin của khán giả dành cho nữ nghệ sĩ ít nhiều bị lung lay.
Thậm chí, một bộ phận netizen còn tỏ thái độ gay gắt, yêu cầu "cấm sóng" Hồng Vân để tôn trọng người xem. Không ít những lần cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" và đòi tẩy chay vô cùng mạnh mẽ.
Sau loạt thái độ và phản ứng của CĐM, mới đây xác nhận trên Thanh Niên, NSND Hồng Vân sẽ chính thức rời ghế MC cho show "Bạn muốn hẹn hò" gây sốt thời gian qua. Theo đó, nữ nghệ sĩ có kế hoạch sang Mỹ để chăm sóc cháu ngoại. Người thay thế Hồng Vân, tiếp tục cùng MC Quyền Linh dẫn là diễn viên Ngọc Lan.
Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, bàn tán và đặt ra nhều hoài nghi về sự "rút lui" này liệu có liên quan đến những ồn ào vừa qua?
Được biết, NSND Hồng Vân đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý với "MC dép tổ ong" QUyền Linh để mai mối cho những người chơi trên hành trình đi tìm một nửa yêu thương. Bắt đầu trở thành "bà mối" từ tập 550, "bà mai" Hồng Vân ghi dấu ấn với khán giả qua gần 200 tập bởi cách dẫn dắt nhẹ nhàng, duyên dáng và rất tâm lý.