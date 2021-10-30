Hậu ồn ào 'cấm sóng', 'bà mai' Hồng Vân đột ngột 'nghỉ' làm MC, rộ tin rời Việt Nam sang Mỹ, nhường 'ghế nóng' cho nhân vật này

Vài tháng trở lại đây, hình ảnh và uy tín của NSND Hồng Vân bị ảnh hưởng nặng nề vì liên tục vướng phải nhiều lùm xùm ồn ào cõi mạng. Từ việc "đối đầu" với nữ đại gia Bình Dương, đến tin đồn "chửi" khán giả, gần đây nhất là bài đăng quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng. Có lẽ vì vậy mà niềm tin của khán giả dành cho nữ nghệ sĩ ít nhiều bị lung lay.

Thời gian qua, nữ diễn viên vướng nhiều ồn ào gây tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, một bộ phận netizen còn tỏ thái độ gay gắt, yêu cầu "cấm sóng" Hồng Vân để tôn trọng người xem. Không ít những lần cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" và đòi tẩy chay vô cùng mạnh mẽ.