Bố danh hài Hoài Linh mất, nghệ sĩ Hồng Vân gửi lời chia buồn còn 'xin' cộng đồng mạng điều này

Trước thông tin bố ruột danh hài Hoài Linh qua đời, nghệ sĩ Hồng Vân đã có bài viết chia buồn cùng gia đình kèm theo lời nhắn nhủ tới cộng đồng mạng.

Thông tin bố nghệ sĩ Hoài Linh qua đời khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã đăng tải bài viết gửi lời chia buồn đến gia đình nam nghệ sĩ.

"Xin chia buồn cùng các em và gia đình. Mong em vững vàng trong thời gian này Linh nhé" - nội dung bài viết của nghệ sĩ Hồng Vân.

Bài viết của Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, Hồng Vân còn để lại lời nhắn nhủ rằng: "Nghĩa tử là nghĩa tận. Mong mọi người không dùng những lời lẽ xúc phạm ở bài viết này. Xin chân thành cảm ơn mọi người".

Bình luận của Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, thông tin danh hài Hoài Linh chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung sau khi được công bố đã khiến dư luận dậy sóng. Dù sau đó, anh đã nhanh chóng phân phát hết số tiền nhưng vẫn không thể tránh khỏi búa rìu dư luận. Cũng kể từ đây, mọi thông tin về Hoài Linh đều được cộng đồng mạng chú ý và mang ra bàn luận. Có lẽ vì thế mà Hồng Vân mới để lời bình luận trên.

Hoài Linh và bố ruột - Ảnh: Internet

Được biết, vào tối 6/10, bố ruột của NSƯT Hoài Linh đã từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi. Thông tin này được ca sĩ Phương Trang - em gái nam danh hài chia sẻ trên mạng xã hội. Trước thông tin này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã không khỏi bất ngờ, gửi lời chia buồn đến gia đình nam nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-danh-hai-hoai-linh-mat-nghe-si-hong-van-gui-loi-chia-buon-con-xin-cong-dong-mang-dieu-nay-429568.html