NS Hồng Vân rời Việt Nam sang Mỹ đợi ngày con gái sinh em bé, netizen 'mỉa mai' cực gắt: 'Tôi là nghệ sĩ - Đụng chuyện tôi đi Mỹ'

Thông tin NSND Hồng Vân chuẩn bị sang Mỹ vẫn đang vấp phải loạt ý kiến trái chiều từ dư luận.

Mới đây, sau loạt thái độ và phản ứng gay gắt, đồi tẩy chay, yêu cầu cấm sóng của CĐM, NSND Hồng Vân sẽ chính thức rời ghế MC cho show "Bạn muốn hẹn hò" gây sốt thời gian qua. Theo đó, nữ nghệ sĩ có kế hoạch sang Mỹ để chăm sóc cháu ngoại. Người thay thế Hồng Vân, tiếp tục cùng MC Quyền Linh dẫn là diễn viên Ngọc Lan. Hồng Vân và Quyền Linh cùng nhau làm ông mai bà mối đã hơn 200 số - Ảnh: Internet Chia sẻ trên Vietnamnet NSND Hồng Vân thông báo tin vui con gái lớn sắp sinh em bé: “Ít nhất, em bé phải cứng cáp một chút tôi mới về lại Việt Nam”.

Tổ ấm của NS Hồng Vân - Ảnh: Internet Nói về điều tiếc nuối nhất khi ngừng dẫn "Bạn muốn hẹn hò", nữ diễn viên cho biết, nhà sản xuất chương trình cùng cô dự tính thực hiện một buổi ghi hình bàn giao cho người kế nhiệm nhưng không thu xếp được. NSND Hồng Vân cho hay: “Tôi kẹt lịch quay phim Giấc mơ của mẹ, gần đây cứ như chạy đua với thời gian cho kịp tháng 1/2022 sang Mỹ chăm cháu ngoại. Vì vậy, tôi không kịp thu xếp quay buổi bàn giao vai trò bà mối trong Bạn muốn hẹn hò để mọi thứ trọn vẹn hơn. Tôi tiếc mãi chuyện này”. Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, bàn tán và đặt ra nhều hoài nghi về sự "rút lui" này liệu có liên quan đến những ồn ào xảy ra trong thời gian vừa qua. Một số netizen còn buông lời mỉa mai quyết định lý do của nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ".

Một số bình luận của CĐM - Ảnh: Internet Từ những ồn ào trong thời gian qua như việc nghi "đối đầu" với nữ đại gia Bình Dương, đến tin đồn "chửi" khán giả, gần đây nhất là bài đăng quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng, thông tin NSND Hồng Vân chuẩn bị sang Mỹ vẫn đang vấp phải loạt ý kiến trái chiều từ dư luận.

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