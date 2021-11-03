Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này!

Hậu trường 03/11/2021 21:25

Phương Oanh tỏ thái độ vui sướng khi được fan so sánh với "nữ hoàng" Cbiz.

Sau khi Hương vị tình thân đóng máy, Phương Oanh có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân. Mới đây, nữ diễn viên 8X "xả" loạt ảnh đi cà phê trò chuyện cùng bạn bè. Trong ảnh, Phương Oanh diện váy xanh xẻ cao khoe được vòng 1 và làn da trắng nõn nà. Loạt ảnh mới của người đẹp quê Hà Nam nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè cũng như fan.

Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này! - Ảnh 1

Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này! - Ảnh 2

Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này! - Ảnh 3

Loạt ảnh xinh đẹp của Phương Oanh.

Trong số đó, một ý kiến cho rằng: "Phạm Băng Băng còn phải chào thua từ xa". Được so sánh với minh tinh hàng đầu Trung Quốc, Phương Oanh cảm thấy vui mừng hạnh phúc nhưng nữ diễn viên khiêm tốn cho rằng so sánh như vậy sẽ khiến cô cảm thấy "tự luyến" bản thân.

Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này! - Ảnh 4
Bình luận của fan khen cô đẹp hơn cả Phạm Băng Băng. 

 

Trước Hương vị tình thân, Phương Oanh đã ghi dấu với nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hoa bay, Ngược chiều nước mắt, Lựa chọn số phận... Nhiều fan hy vọng trong tương lai nữ diễn viên sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng hơn.

Phạm Băng Băng là minh tinh hàng đầu xứ Trung. Sau scandal trốn thuế năm 2018, địa vị và tên tuổi Băng Phạm về con số 0 trong showbiz. Dù vậy, khi tham gia những sự kiện thời trang nàng Kim Tỏa vẫn chứng minh được đẳng cấp nữ hoàng của mình.

Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này! - Ảnh 5
Phạm Băng Băng trong sự kiện gần đây. 

 

Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản'

Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản'

Doanh nhân Đức An hết lời khen ngợi bà xã đúng dịp sinh nhật con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   phương oanh phương oanh phạm băng băng phương oanh đẹp hơn phạm băng băng

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 21 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 43 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?