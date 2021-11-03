Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này!

Phương Oanh tỏ thái độ vui sướng khi được fan so sánh với "nữ hoàng" Cbiz.

Sau khi Hương vị tình thân đóng máy, Phương Oanh có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân. Mới đây, nữ diễn viên 8X "xả" loạt ảnh đi cà phê trò chuyện cùng bạn bè. Trong ảnh, Phương Oanh diện váy xanh xẻ cao khoe được vòng 1 và làn da trắng nõn nà. Loạt ảnh mới của người đẹp quê Hà Nam nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè cũng như fan.

Loạt ảnh xinh đẹp của Phương Oanh.

Trong số đó, một ý kiến cho rằng: "Phạm Băng Băng còn phải chào thua từ xa". Được so sánh với minh tinh hàng đầu Trung Quốc, Phương Oanh cảm thấy vui mừng hạnh phúc nhưng nữ diễn viên khiêm tốn cho rằng so sánh như vậy sẽ khiến cô cảm thấy "tự luyến" bản thân.

Bình luận của fan khen cô đẹp hơn cả Phạm Băng Băng.

Trước Hương vị tình thân, Phương Oanh đã ghi dấu với nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hoa bay, Ngược chiều nước mắt, Lựa chọn số phận... Nhiều fan hy vọng trong tương lai nữ diễn viên sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng hơn.

Phạm Băng Băng là minh tinh hàng đầu xứ Trung. Sau scandal trốn thuế năm 2018, địa vị và tên tuổi Băng Phạm về con số 0 trong showbiz. Dù vậy, khi tham gia những sự kiện thời trang nàng Kim Tỏa vẫn chứng minh được đẳng cấp nữ hoàng của mình.

Phạm Băng Băng trong sự kiện gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-khen-dep-hon-pham-bang-bang-phuong-oanh-phan-ung-the-nay-434480.html