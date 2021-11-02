Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản'

Sao Việt 02/11/2021 19:43

Doanh nhân Đức An hết lời khen ngợi bà xã đúng dịp sinh nhật con gái.

Chiều 2/11, đại gia Đức An - chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo đăng tải status dài chúc mừng sinh nhật con gái - bé Bồ Câu - tròn 5 tuổi. Dù gửi lời chúc mừng sinh nhật nhóc tỳ nhưng nhiều người lại quan tâm tới chi tiết doanh nhân nổi tiếng nói về bà xã.

Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản' - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc vợ chồng Phan Như Thảo. 

 

Theo lời doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo có sự thay đổi 180 độ vì chồng con. Anh cho biết, bà xã có mục tiêu mỗi năm tặng chồng một căn nhà hoặc một dự án

"Dạo này Thảo hết đam mê phơi nắng, nhưng ngược lại thì dầm nắng, cầm bản vẽ đi công trình xây dựng, đội nón lá và che mặt đi mua đất biển, đồng bằng, đồi núi khắp nơi xây nhà cho chồng con hưởng. Không ngại bụi bặm, ngược lại Thảo rất hứng thú tận tay làm việc với kiến trúc sư và nhà thầu để ra những sản phẩm đẹp như những tấm hình trên mạng. Thảo hứa: 'Mỗi năm em sẽ làm xong một căn nhà, một dự án để tặng anh. Em sẽ học hết những kinh nghiệm của anh, em biết đất biển là vàng, không còn gì tốt hơn", đại gia Đức An hé lộ.

Anh cho biết vì có mục tiêu lớn nên giờ bà xã đã làm "trùm bất động sản". 

Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản' - Ảnh 2
Anh cho biết vợ hiện là trùm bất động sản. 

 

"Sau thời gian ngắn, dự án của Thảo mọc lên khắp nơi, bà trùm còn huy động dân làng chung tay đóng góp vào cộng đồng. Cô bé Thảo ngày xưa lúc 18 tuổi xinh đẹp, sau 10 năm trở thành cô bé đầy ước mơ", doanh nhân Đức An tự hào.  

Tháng 10 vừa qua, doanh nhân Đức An đã mua một lô đất nằm ở ven biển của tỉnh Khánh Hòa làm quà tặng vợ. 

Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản' - Ảnh 3

Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản' - Ảnh 4

Lô đất đại gia Đức An tặng vợ dịp 20/10.

Trò chuyện với mọi người, Phan Như Thảo cho biết, vợ chồng cô đã tậu 1 mảnh đất chuẩn bị xây thêm "chuồng bồ Câu" mới ở khu vực Dốc Lết thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Giá thành khu vực này hiện tại khoảng 18 triệu/m2. Dự đoán bất động sản ở đây còn biến động, ngày càng tăng cao trong thời gian tới. 

Phan Như Thảo làm lễ đính hôn với đại gia Đức An năm 2015. 1 năm sau, nữ diễn viên sinh con gái cho ông xã doanh nhân. Trên mạng xã hội, Phan Như Thảo thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường của gia đình. Không chỉ chăm chút từ miếng ăn, giấc ngủ, đại gia Đức An còn nuông chiều mọi sở thích của bà xã, bao gồm cả việc thu mua bất động sản.

Hết bán 21 lô đất trong 1 đêm, 'cô giáo' Midu lại khoe 'sương sương' công ty riêng cực chất

Hết bán 21 lô đất trong 1 đêm, 'cô giáo' Midu lại khoe 'sương sương' công ty riêng cực chất

Không gian văn phòng mới của Midu bày biện tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng ấm cúng.

Xem thêm
Từ khóa:   phan như thảo phan như thảo bà trùm đất đai chồng đại gia phan như thảo

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 33 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 54 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"