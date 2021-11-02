Chồng đại gia khẳng định Phan Như Thảo là 'trùm bất động sản'

Chiều 2/11, đại gia Đức An - chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo đăng tải status dài chúc mừng sinh nhật con gái - bé Bồ Câu - tròn 5 tuổi. Dù gửi lời chúc mừng sinh nhật nhóc tỳ nhưng nhiều người lại quan tâm tới chi tiết doanh nhân nổi tiếng nói về bà xã.

"Dạo này Thảo hết đam mê phơi nắng, nhưng ngược lại thì dầm nắng, cầm bản vẽ đi công trình xây dựng, đội nón lá và che mặt đi mua đất biển, đồng bằng, đồi núi khắp nơi xây nhà cho chồng con hưởng. Không ngại bụi bặm, ngược lại Thảo rất hứng thú tận tay làm việc với kiến trúc sư và nhà thầu để ra những sản phẩm đẹp như những tấm hình trên mạng. Thảo hứa: 'Mỗi năm em sẽ làm xong một căn nhà, một dự án để tặng anh. Em sẽ học hết những kinh nghiệm của anh, em biết đất biển là vàng, không còn gì tốt hơn", đại gia Đức An hé lộ.

Theo lời doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo có sự thay đổi 180 độ vì chồng con. Anh cho biết, bà xã có mục tiêu mỗi năm tặng chồng một căn nhà hoặc một dự án

Anh cho biết vì có mục tiêu lớn nên giờ bà xã đã làm "trùm bất động sản".

Anh cho biết vợ hiện là trùm bất động sản.

"Sau thời gian ngắn, dự án của Thảo mọc lên khắp nơi, bà trùm còn huy động dân làng chung tay đóng góp vào cộng đồng. Cô bé Thảo ngày xưa lúc 18 tuổi xinh đẹp, sau 10 năm trở thành cô bé đầy ước mơ", doanh nhân Đức An tự hào.

Tháng 10 vừa qua, doanh nhân Đức An đã mua một lô đất nằm ở ven biển của tỉnh Khánh Hòa làm quà tặng vợ.

Lô đất đại gia Đức An tặng vợ dịp 20/10.

Trò chuyện với mọi người, Phan Như Thảo cho biết, vợ chồng cô đã tậu 1 mảnh đất chuẩn bị xây thêm "chuồng bồ Câu" mới ở khu vực Dốc Lết thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Giá thành khu vực này hiện tại khoảng 18 triệu/m2. Dự đoán bất động sản ở đây còn biến động, ngày càng tăng cao trong thời gian tới.

Phan Như Thảo làm lễ đính hôn với đại gia Đức An năm 2015. 1 năm sau, nữ diễn viên sinh con gái cho ông xã doanh nhân. Trên mạng xã hội, Phan Như Thảo thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường của gia đình. Không chỉ chăm chút từ miếng ăn, giấc ngủ, đại gia Đức An còn nuông chiều mọi sở thích của bà xã, bao gồm cả việc thu mua bất động sản.