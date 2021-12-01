Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất

Hậu trường 01/12/2021 21:37

Tình hình sức khỏe ca sĩ Phạm Chí Thành khiến nhiều người lo lắng khi vừa điều trị bệnh nặng vừa nhiễm Covid-19. Mới đây, anh còn viết một câu hé lộ tình trạng hiện tại.

Chiều 1/2, ca sĩ Phạm Chí Thành khiến khán giả lo lắng khi đăng tải dòng trạng thái hé lộ tình trạng bệnh hiện tại. Quán quân cuộc thi Ngôi Sao Phương Nam viết đúng 1 câu đầy đau buồn: "Thành sắp chết rồi".

Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất - Ảnh 1
Dòng trạng thái mới nhất của Phạm Chí Thành khiến nhiều người xót xa.

 

Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè, khán giả động viên tới Chí Thành mong anh bình phục, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cách đây vài ngày, Phạm Chí Thành cũng cho biết, anh thấy khó thở, mong muốn được gặp mọi người lần cuối. "Thành không thở được nữa rồi. Thành rất khó thở. Ai muốn gặp thì có thể qua gặp lần cuối", Phạm Chí Thành viết.

Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất - Ảnh 2
Phạm Chí Thành vừa mắc Covid-19 vừa điều trị bệnh nặng. 

 

Trước đó, thông tin Phạm Chí Thành mắc bệnh viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày, suy dinh dưỡng nặng khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa.

Hoàn cảnh Phạm Chí Thành cũng khiến nhiều người thương cảm khi mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi, mất cha năm 2014. Hiện tại chỉ có cô ruột và chị họ thay nhau chăm sóc.

Ngày 12/11, diễn viên Trịnh Tú Trung bất ngờ hé lộ tin nhắn Chí Thành bị bác sĩ trả về, tình trạng có thể không cứu được.

Qua những tâm sự của Chí Thành, có thể thấy nam ca sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mình. Ngoài ra, khi được nhắc đến những dự định còn đang dang dở, nam ca sĩ đã gửi gắm lại cho Trịnh Tú Trung.

Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất - Ảnh 3
Nam ca sĩ gầy gò, tiều tụy.
Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất - Ảnh 4
Nhiều khán giả cầu nguyện mong nam ca sĩ sớm khỏi bệnh.

 

Chia sẻ trên tờ Vietnamnet, chị họ Phạm Chí Thành cho biết nam ca sĩ đã phát hiện dương tính với Covid-19 hôm 18/11, trong lần tái khám tại bệnh viện.

"Hôm 18/11, tôi đưa Thành vào bệnh viện tái khám nên có test nhanh Covid-19. Kết quả, Thành dương tính nên không được nhập viện, chỉ được cấp thuốc về nhà tự điều trị. Gần 10 ngày qua, em ấy mệt mỏi, khó thở, bị tiêu chảy nặng.

Vì có bệnh nền nên sức khỏe Thành càng suy yếu hơn so với mọi người. Các bác sĩ không tiên liệu về bệnh tình nhưng thông báo cần nhập viện trở lại càng sớm càng tốt", chia sẻ của chị họ Phạm Chí Thành.

Tình hình ca sĩ Phạm Chí Thành: Không thở được, muốn gặp mọi người lần cuối

Tình hình ca sĩ Phạm Chí Thành: Không thở được, muốn gặp mọi người lần cuối

Dòng trạng thái của ca sĩ Phạm Chí Thành khiến nhiều người xót xa, lo lắng.

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