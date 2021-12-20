Người thân nghẹn ngào kể lại những ngày cuối đời của ca sĩ Phạm Chí Thành, xót xa khi vẫn chưa thể thực hiện được di nguyện

Gia đình cố ca sĩ Phạm Chí Thành tiết lộ di nguyện lúc cuối đời của anh khiến CĐM không khỏi xót xa.
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Sau khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, chiều ngày 18/12, nam ca sĩ Phạm Chí Thành đã qua đời ở tuổi 25. Trước đó, anh mắc bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu, Covid-19 và suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, vì gia đình khá khó khăn nên nam ca sĩ không có nhiều tiền để chạy chữa.
Những ngày tháng cuối đời, giọng ca trẻ liên tục bỏ ăn, suy nghĩ thiếu tích cực và không ngừng nói về cái chết khiến người hâm mộ xót xa, thương cảm.
Mới đây, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, gia đình của cố ca sĩ cho hay, trước khi mất, Chí Thành có di nguyện đặt tro cốt anh ở nơi yên nghỉ của mẹ ruột tại một ngôi chùa.
Tuy nhiên hiện tại chùa chưa mở cửa trở lại để phòng chống dịch bệnh nên tro cốt của anh được thờ cúng ở nhà cô ruột - người chăm sóc Chí Thành lúc cuối đời.
Phạm Chí Thành sinh năm 1996, từng tham gia X Factor mùa đầu tiên. Thời điểm đó, anh đã về với đội của Hồ Quỳnh Hương. Sau chương trình, nam ca sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi con đường âm nhạc. Chí Thành tiếp tục dự thi Ngôi sao phương Nam và trở thành quán quân của chương trình năm 2015. 6 năm qua, nam ca sĩ vẫn theo đuổi đam mê ca hát nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn, dù vậy anh vẫn khiến khán giả nhớ đến bởi giọng hát nội lực và phong cách trình diễn tự tin.