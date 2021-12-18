Thông tin chính thức tang lễ cố ca sĩ Phạm Chí Thành

Tang lễ sẽ không được tổ chức theo như quyết định của gia đình ca sĩ Chí Thành.

Vào lúc 12h30 ngày 18/12, sau thời gian lâm bệnh nặng, ca sĩ Phạm Chí Thành đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà trọ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Thông tin này được người thân của nam ca sĩ xác nhận, khiến bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả vô cùng xót xa.

Ca sĩ Phạm Chí Thành.

Chia sẻ trên tờ Pháp luật & Bạn đọc, ca sĩ Trịnh Tú Trung - người bạn thân của Phạm Chí Thành cho biết, linh cữu của anh đã được tẩm liệm và đưa đi hoả táng ở lò thiêu Dĩ An, Bình Dương. Tang lễ sẽ không được tổ chức theo như quyết định của gia đình ca sĩ Chí Thành. Về nơi an nghỉ của cố ca sĩ, Trịnh Tú Trung từ chối chia sẻ vì hiện gia đình chưa muốn tiết lộ.

Phạm Chí Thành sinh năm 1996, từng tham gia X Factor mùa đầu tiên. Thời điểm đó, anh đã về với đội của Hồ Quỳnh Hương. Sau X Factor, anh tiếp tục dự thi Ngôi sao phương Nam và trở thành quán quân của chương trình năm 2015. 6 năm qua, Phạm Chí Thành vẫn theo đuổi đam mê ca hát nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Hình ảnh gầy gò, xanh xao của nam ca sĩ lúc cuối đời.

Trước đó, thông tin Phạm Chí Thành mắc bệnh viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày, suy dinh dưỡng nặng khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa.

Hoàn cảnh Phạm Chí Thành cũng khiến nhiều người thương cảm khi mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi, mất cha năm 2014. Hiện tại chỉ có cô ruột và chị họ thay nhau chăm sóc.

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