Trước khi qua đời, Phạm Chí Thành viết loạt status đọc mà xót xa: Dự báo cái chết, muốn gặp người thân lần cuối

Hậu trường 18/12/2021 16:31

Phạm Chí Thành từng đăng nhiều status thể hiện sự buồn bã, tâm trạng. Anh còn dự đáon mình "sắp chết" khiến ai nấy xót xa.

Sau khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, chiều ngày 18/12, ca sĩ Trịnh Tú Trung thông báo Phạm Chí Thành đã qua đời ở tuổi 25. Trước đó, anh mắc bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu, Covid-19 và suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, vì gia đình khá khó khăn nên nam ca sĩ không có nhiều tiền để chạy chữa.

Trước khi qua đời, Phạm Chí Thành viết loạt status đọc mà xót xa: Dự báo cái chết, muốn gặp người thân lần cuối - Ảnh 1
Phạm Chí Thành qua đời ở tuổi 25.

 

Điều đáng chú ý, những ngày tháng cuối đời, Phạm Chí Thành thường xuyên đăng tải status thể hiện sự buồn bã, chán nản, thậm chí còn hẹn gặp người thân lần cuối.

Chiều ngày 27/11, ca sĩ Phạm Chí Thành đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người lo lắng, xót xa. Nam ca sĩ cho biết, anh thấy khó thở, mong muốn được gặp mọi người lần cuối.

"Thành không thở được nữa rồi. Thành rất khó thở. Ai muốn gặp thì có thể qua gặp lần cuối", Phạm Chí Thành viết.

Trước khi qua đời, Phạm Chí Thành viết loạt status đọc mà xót xa: Dự báo cái chết, muốn gặp người thân lần cuối - Ảnh 2

Đầu tháng 12, anh tiếp tục đăng những status dự báo cái chết của chính mình.  "Thành sắp chết rồi", "Muốn chết mà không chết được khó quá",....

Trước khi qua đời, Phạm Chí Thành viết loạt status đọc mà xót xa: Dự báo cái chết, muốn gặp người thân lần cuối - Ảnh 3

Chí Thành liên tiếp đăng tải status dự báo cái chết những ngày cuối đời.

Hoàn cảnh Phạm Chí Thành cũng khiến nhiều người thương cảm khi mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi, mất cha năm 2014. Hiện tại chỉ có cô ruột và chị họ thay nhau chăm sóc.

Ngày 12/11, diễn viên Trịnh Tú Trung bất ngờ hé lộ tin nhắn Chí Thành bị bác sĩ trả về, tình trạng có thể không cứu được. 

Trước khi qua đời, Phạm Chí Thành viết loạt status đọc mà xót xa: Dự báo cái chết, muốn gặp người thân lần cuối - Ảnh 4
Hình ảnh cuối đời của nam ca sĩ. 

 

Qua những tâm sự của Chí Thành, có thể thấy nam ca sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mình. Ngoài ra, khi được nhắc đến những dự định còn đang dang dở, nam ca sĩ đã gửi gắm lại cho Trịnh Tú Trung.

Ca sĩ Phạm Chí Thành qua đời, hưởng dương 25 tuổi

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Ca sĩ Chí Thành đã qua đời trưa hôm nay 18/12.

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