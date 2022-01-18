Hoài Linh vừa tái xuất đã 'thắng LỚN', Trang Trần 'hả hê', đăng đàn mỉa mai bà Phương Hằng cực gắt, thẳng thừng gọi bằng cái tên khiến nữ CEO 'tức đỏ mặt'?

Hậu trường 18/01/2022 09:49

Trang Trần đã có động thái chúc mừng đàn anh Hoài Linh, song dòng trạng thái lại gây chú ý bởi đang ẩn ý "cà khịa" nữ CEO "ruột".

Tối ngày 17/1, Vnexpress đưa tin, trong sự kiện bế mạc Liên hoan kịch toàn quốc tại Nhà hát Trần Hữu Trang (quận 1), Hoài Linh được trao huy chương với vở Lạc giữa biển người - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Nghệ sĩ bận việc riêng nên không góp mặt trong lễ trao giải. Tại hội trường, khi Hoài Linh được xướng tên, nhiều đồng nghiệp như Quốc Thảo, Trịnh Kim Chi, Gia Bảo... vỗ tay chúc mừng. 

Trang Tran 1
Hoài Linh trở lại sân khấu hôm 7/1 - Ảnh: Internet

Trước đó, trong đem công diễn hôm 7/1, vở kịch tái xuất của Hoài Linh gây chú ý, thu hút hàng trăm người xem. Hoài Linh đóng ông Tài, chủ xóm trọ keo kiệt nhưng hay quan tâm hàng xóm. Nhân vật mang tạo hình bình dân với nón beret, dép lê, dáng đi đủng đỉnh, nụ cười cầu tài.

Cũng trong tối ngày 17/1, trên trang cá nhân, Trang Trần đã có động thái chúc mừng đàn anh, song dòng trạng thái lại gây chú ý bởi đang ẩn ý "cà khịa" nữ CEO "ruột".

Trang Tran 2
Bài đăng của cựu mẫu - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, "bà chủ Bún Đậu" viết: "Vâng để đây và Cuộn mẹ cùng đàn con thơ hãy đọc tin".

Dù không trực tiếp nhắc đến tên nữ CEO Đại Nam, song trong nhiều lần gây chiến trước đó, cựu mẫu thường xuyên gọi bà Phương Hằng với biệt danh là "chị ruột cuồn cuộn" mang ý mỉa mai nữ đại gia thích thị phi, thường tạo sóng gió.

Trang Tran 3
Chân dài Trang Khàn thường xuyên khẩu chiến với nữ đại gia Đại Nam - Ảnh: Internet

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, Trang Khàn cũng có dòng trạng thái được cho là đá đểu nhà máy găng tay của nữ đại gia khi đăng ảnh Đàm Vĩnh Hưng đeo găng tay thời trang màu xanh để so sánh với găng tay được sản xuất từ nhà máy của bà chủ Đại Nam.

Trang Tran 4
Bài đăng đầy ẩn ý của Trang Trần - Ảnh chụp màn hình

Được biết, bà Phương Hằng từng livestream tố Trang Trần "hỗn" và có hành vi ăn chặn tiền từ thiện và liên tục cự cãi với nhau trên sóng phát trực tiếp khiến dư luận sục sôi suốt một thời gian dài.

Đàm Vĩnh Hưng về nước, Trang Trần vội gọi đích danh 'đàn anh', ẩn tình 'so sánh' với 'người quen cũ' mà ai cũng biết!

Đàm Vĩnh Hưng về nước, Trang Trần vội gọi đích danh 'đàn anh', ẩn tình 'so sánh' với 'người quen cũ' mà ai cũng biết!

Mới đây, Trang Trần bất ngờ có bài đăng nhắc đích danh Đàm Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, khi cựu mẫu còn ẩn ý cà khịa “người ấy” ở phe chính nghĩa khiến CĐM xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Trần Hoài Linh bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 40 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 40 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?