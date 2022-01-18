Hoài Linh vừa tái xuất đã 'thắng LỚN', Trang Trần 'hả hê', đăng đàn mỉa mai bà Phương Hằng cực gắt, thẳng thừng gọi bằng cái tên khiến nữ CEO 'tức đỏ mặt'?

Trang Trần đã có động thái chúc mừng đàn anh Hoài Linh, song dòng trạng thái lại gây chú ý bởi đang ẩn ý "cà khịa" nữ CEO "ruột".

Tối ngày 17/1, Vnexpress đưa tin, trong sự kiện bế mạc Liên hoan kịch toàn quốc tại Nhà hát Trần Hữu Trang (quận 1), Hoài Linh được trao huy chương với vở Lạc giữa biển người - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Nghệ sĩ bận việc riêng nên không góp mặt trong lễ trao giải. Tại hội trường, khi Hoài Linh được xướng tên, nhiều đồng nghiệp như Quốc Thảo, Trịnh Kim Chi, Gia Bảo... vỗ tay chúc mừng. Hoài Linh trở lại sân khấu hôm 7/1 - Ảnh: Internet Trước đó, trong đem công diễn hôm 7/1, vở kịch tái xuất của Hoài Linh gây chú ý, thu hút hàng trăm người xem. Hoài Linh đóng ông Tài, chủ xóm trọ keo kiệt nhưng hay quan tâm hàng xóm. Nhân vật mang tạo hình bình dân với nón beret, dép lê, dáng đi đủng đỉnh, nụ cười cầu tài.

Cũng trong tối ngày 17/1, trên trang cá nhân, Trang Trần đã có động thái chúc mừng đàn anh, song dòng trạng thái lại gây chú ý bởi đang ẩn ý "cà khịa" nữ CEO "ruột". Bài đăng của cựu mẫu - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, "bà chủ Bún Đậu" viết: "Vâng để đây và Cuộn mẹ cùng đàn con thơ hãy đọc tin".

Dù không trực tiếp nhắc đến tên nữ CEO Đại Nam, song trong nhiều lần gây chiến trước đó, cựu mẫu thường xuyên gọi bà Phương Hằng với biệt danh là "chị ruột cuồn cuộn" mang ý mỉa mai nữ đại gia thích thị phi, thường tạo sóng gió. Chân dài Trang Khàn thường xuyên khẩu chiến với nữ đại gia Đại Nam - Ảnh: Internet Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, Trang Khàn cũng có dòng trạng thái được cho là đá đểu nhà máy găng tay của nữ đại gia khi đăng ảnh Đàm Vĩnh Hưng đeo găng tay thời trang màu xanh để so sánh với găng tay được sản xuất từ nhà máy của bà chủ Đại Nam. Bài đăng đầy ẩn ý của Trang Trần - Ảnh chụp màn hình Được biết, bà Phương Hằng từng livestream tố Trang Trần "hỗn" và có hành vi ăn chặn tiền từ thiện và liên tục cự cãi với nhau trên sóng phát trực tiếp khiến dư luận sục sôi suốt một thời gian dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-vua-tai-xuat-da-thang-lon-trang-tran-ha-he-dang-dan-mia-mai-ba-phuong-hang-cuc-gat-thang-thung-goi-bang-cai-ten-khien-nu-ceo-tuc-do-mat-446661.html