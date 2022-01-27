Nhiều sản phụ 'né' sinh con năm Nhâm Dần, một hot mom thẳng thắn phản pháo 'cực gắt''

Hậu trường 27/01/2022 09:44

Mang tâm lý dân gian sinh con tuổi Dần không tốt, các sản phụ đã xin sinh con sớm để tránh tuổi này. Do đó, một hot mom đông con đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về vấn đề này.

Theo quan niệm dân gian của người Việt Nam, người tuổi Dần, đặc biệt phụ nữ, thường được gán với số mệnh không tốt. Phụ nữ tuổi Dần còn được coi là người sở hữu nhiều "tính xấu" như nóng tính, hung dữ, tham vọng... Hoặc nếu phụ nữ mang can Đinh, Nhâm, Quý thì đó sẽ là những người phụ nữ vất vả, trung vận phải cố gắng rất nhiều. Chính vì vậy, nhiều sản phụ đã đến bệnh viện muốn được sinh con sớm vì không muốn con mình, đặc biệt là con gái sinh vào năm Nhầm Dần.

Mới đây, hot mom Hằng Túi đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Hot mom đông con cho rằng: "Thấy bảo nhiều mẹ xin mổ sớm, đẻ sớm để tránh con gái tuổi Dần. Sao phải thế nhỉ? vạn sự nên thuận tự nhiên".

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Hot mom Hằng Túi lên tiếng về việc các bà mẹ né tuổi Dần sinh con - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, cô cũng không ngần ngại chia sẻ về câu chuyện về cô con gái tuổi Dần của mình và minh chứng quan niệm cổ xưa kia là không hề đúng đắn: "Nhà mình có con hổ cái 2010 xinh xắn, dễ thương, còn mấy tiếng nữa là đẻ đúng Rằm tháng 7 Canh Dần. Mà nó ăn như hùm, dễ nuôi lắm, ai nói xấu bắt nạt mẹ nó, nó giơ nanh vuốt ra ngay".

Chưa hết bà mẹ 6 con thẳng thắn phân tích, nhiều bậc phụ huynh, hội mẹ bỉm sữa luôn thích tuýp phụ nữ độc lập. Vậy tại sao lại sợ con mình mạnh mẽ. Trước những quan niệm cho rằng con gái tuổi Dần cao số, lận đận tình duyên, cô cũng bộc bạch: "Có 3 thứ nợ lớn nhất cuộc đời, chúng ta tưởng là chọn được mà thực ra là không thể chọn lựa, không thể sắp đặt được, nó được ấn định từ khi bạn chào đời đó là cha mẹ, vợ chồng và con cái".

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Ý kiến phản bác của hot mom Hằng Túi được hội chị em đồng tình - Ảnh: FBNV

Ý kiến phản bác của hot mom Hằng Túi được hội chị em đồng tình. Nhiều người cho rằng con khổ hay không chẳng phải tại mệnh, tại số, tại cầm tinh con gì như mọi người vẫn suy nghĩ. Bên cạnh đó, không ít người nêu lên quan điểm khi bạn ép con phải ra sớm và do đó có thể ảnh hưởng đến chính sức khoẻ của bé và của các bà mẹ.

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Từ khóa:   hot mom Hằng Túi chuyện sinh con tuổi Dần năm Nhâm Dần

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