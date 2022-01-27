Vợ đại gia hơn 15 tuổi của Trương Nam Thành: Tài giỏi, sống kín tiếng, nhan sắc mặn mà

Trương Nam Thành và vợ Thu Huyền ít khi chia sẻ hình ảnh hay cuộc sống gia đình lên mạng xã hội.

Trương Nam Thành được biết đến là một gương mặt điển trai và chiều cao vượt trội trong làng người mẫu. Bên cạnh đó, anh cũng ghi dấu trong lòng khán giả khi lấn sang sang lĩnh vực diễn xuất. Khi sự nghiệp đang thăng hoa, nam người mẫu chọn lui về xây dựng tổ ấm gia đình. Năm 26 tuổi, Trương Nam Thành bất ngờ công khai yêu nữ doanh nhân tên Thu Huyền. Ban đầu, cặp đôi nhận phải nhiều bàn tán vì tuổi tác, địa vị chênh lệch quá nhiều khi nam người mẫu kém vợ 15 tuổi. Tuy nhiên, sau đó, bất chấp mọi phản ứng, chỉ trích trái chiều trong dư luận, năm 2018, Trương Nam Thành đã lên xe hoa cùng Thu Huyền.

Sau khi cưới vợ, Trương Nam Thành hạn ché hoạt động giới giải trí - Ảnh: Internet Đám cưới của cặp đôi được tổ chức kín đáo, chỉ mời những người thân thiết đến tham dự và thắt chặt an ninh trong suốt buổi tiệc. Sau khi lập gia đình, Trương Nam Thành cũng dần hạn chế hoạt động trong giới giải trí. Anh cũng chuyển hẳn từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống để được gần gũi bà xã. Nhiều tin đồn ác ý cũng cho rằng cuộc hôn nhân xây dựng trên việc Trương Nam Thành muốn sống dựa dẫm vợ đại gia. Trước những tin đồn này, theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, trong lần hiếm hoi lên tiếng, Trương Nam Thành bày tỏ không quan tâm đến thị phi, đồng thời chuyện vợ chồng hỗ trợ nhau là bình thường. Đến tháng 8/2019, bà xã Thu Huyền sinh cho nam người mẫu 9x 2 cậu con trai đặt tên là Sóc và Tin.

Sau gần 4 năm về chung một nhà, cặp đôi có 2 cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: Internet Từ đó, cuộc sống của Trương Nam Thành cũng có nhiều thay đổi. Lúc bà xã bận bịu việc kinh doanh, anh dành hầu hết thời gian để chăm sóc cho 2 con. Gần 4 năm về chung một nhà, Thu Huyền và chồng trẻ vẫn giữ được hạnh phúc êm ấm. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, cả hai đều rất kín tiếng khi chia sẻ hình ảnh chụp chung hay tâm sự về cuộc sống gia đình. Chỉ những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới,... Trương Nam Thành và vợ đại gia mới chia sẻ niềm vui kèm những lời ngọt ngào dành cho nhau.

'Tan chảy' ngắm 2 con song sinh bụ bẫm nhà Trương Nam Thành Từ khi chào đời, cặp song sinh của người mẫu Trương Nam Thành và vợ đại gia chiếm trọn sự yêu mến của công chúng bởi diện mạo đáng yêu.

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