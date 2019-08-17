Nguyên Vũ để lộ diện mạo cặp song sinh nhà Trương Nam Thành, dân mạng 'bấn loạn' vì quá giống bố

Hậu trường 17/08/2019 10:53

Như nhiều nghệ sĩ khác, ca sĩ Nguyên Vũ cũng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng người mẫu Trương Nam Thành. Thậm chí, anh còn "chơi lớn" khi để lộ diện mạo cặp song sinh nhà bạn thân.

Ít ngày trước, người mẫu Trương Nam Thành hạnh phúc thông báo anh đã lên chức bố, đón hẳn cặp "heo vàng" sau gần 1 năm kết hôn với bà xã đại gia. Kèm theo đó, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012 khiến mọi người thích thú khi khoe đôi tay, bàn chân nhỏ đáng yêu của cặp quý tử đầu lòng.

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Trương Nam Thành khoe ảnh con mới sinh kèm dòng thông báo hạnh phúc: 'Một thế giới mới tốt đẹp đầy tình yêu thương chào đón 2 con heo vàng của ba mẹ ra đời' - Ảnh: FB

Ngay lập tức, ông bố hai con nhận về vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz. Đáp lại tình cảm của mọi người, anh nhiệt tình trả lời từng comment. Tuy nhiên đến hiện tại, Trương Nam Thành vẫn chưa khoe diện mạo hai "hoàng tử bé" khiến mọi người vô cùng tò mò.

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Sau hôn lễ, cặp đôi rất kín tiếng trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh: FB

Không để dân mạng chờ đợi quá lâu, diện mạo hai nhóc tỳ nhà Trương Nam Thành và Thu Huyền vừa được ca sĩ Nguyên Vũ công khai. Trên trang Facebook cá nhân, anh đăng tải dòng chia sẻ chúc mừng bạn thân lên chức bố kèm hình ảnh cặp "heo vàng" vừa chào đời. Dù ra đời chỉ mới vài ngày, nhưng hai nhóc tỳ nhà nam diễn viên đã rất kháu khỉnh, đáng yêu. Nhiều người nhận xét hai cậu nhóc khá giống bố, hứa hẹn sẽ trở thành những soái ca trong tương lai.

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Diện mạo của hai cậu nhóc được ca sĩ Nguyên Vũ đăng tải - Ảnh: FB
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Sau khi biết mình 'lỡ dại', ca sĩ Nguyên Vũ lập tức xóa hình ảnh này. Dù vậy dân mạng đã nhanh tay chụp lại và chia sẻ để mọi người cùng chúc mừng ông bố trẻ - Ảnh: Internet

Trương Nam Thành kết hôn với doanh nhân Thu Huyền vào tháng 11/2018. Dù hôn lễ diễn ra kín đáo, thắt chặt mọi thông tin nhưng những hình ảnh của cô dâu chú rể vẫn được tiết lộ và nhận về sự quan tâm lớn từ công chúng. Trước đó, anh chàng thừa nhận đã đăng ký kết hôn và chuyển ra Hà Nội sống.

Dù hơn chồng trẻ tận 15 tuổi và có con riêng nhưng Thu Huyền vẫn tạo được mối quan hệ rất tốt với gia đình bên chồng. Trước và sau đám cưới, cô nhiều lần xuất hiện bên cạnh bố mẹ Trương Nam Thành trong những dịp đặc biệt.

Gần 1 năm kết hôn với vợ đại gia, Trương Nam Thành đón hẳn cặp song sinh, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Gần 1 năm kết hôn với vợ đại gia, Trương Nam Thành đón hẳn cặp song sinh, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Nhật Kim Anh, Cao Thái Hà, Hải Băng... cùng nhiều nghệ sĩ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến người mẫu Trương Nam Thanh và bà xã.

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Từ khóa:   ca sĩ Nguyên Vũ Trương Nam Thành Trương Nam Thành và Thu Huyền

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