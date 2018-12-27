Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu

Hậu trường 27/12/2018 15:50

Đây là lần đầu tiên bố người mẫu Trương Nam Thành công khai lời nhắn đầy yêu thương trên trang cá nhân của con dâu sau đám cưới.

Nhiều ngày qua, dư luận vẫn không ngừng xôn xao trước thông tin Trương Nam Thành kết hôn với bạn gái doanh nhân giàu có hơn 15 tuổi. Sau đám cưới đình đám tại Hà Nội, tối 24/12, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ báo hỷ tại TP.HCM. Để tránh ồn ào, Trương Nam Thành và bà xã quyết định chỉ mời một số bạn bè thân thiết và giữ bí mật với truyền thông.

Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu - Ảnh 1
Ảnh cưới đẹp lung linh của Trương Nam Thành và Thu Huyền - Ảnh: FBNV

Sau hôn lễ, bà xã Trương Nam Thành – doanh nhân Thu Huyền đã thoải mái công khai ảnh cưới trên trang cá nhân. Đặc biệt, cô cũng khoe món kỷ vật đặc biệt của bà nội chồng tặng mừng đám cưới cháu trai.

Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu - Ảnh 2
Thu Huyền khoe kỷ vật được bà nội chồng tặng - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, chân dài này nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Đáng chú ý nhất là lời nhắn của bố Trương Nam Thành: “Luôn yêu thương các con”.

Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu - Ảnh 3
Được bố chồng gửi lời yêu thương, bà xã Trương Nam Thành đáp lời lễ phép: 'Dạ ba' - Ảnh: FBNV
Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu - Ảnh 4
Ảnh đời thường của Trương Nam Thành và vợ đại gia - Ảnh: FBNV
Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu - Ảnh 5
Thu Huyền có mặt trong dịp kỷ niệm 32 năm ngày cưới của bố mẹ Trương Nam Thành - Ảnh: FBNV
Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu - Ảnh 6
Cô được bố mẹ chồng yêu mến và ủng hộ - Ảnh: Internet

Có thể thấy được rằng Thu Huyền có mối quan hệ khá tốt với gia đình chồng. Cô thường có mặt trong các dịp đặc biệt hay đi ăn cùng gia đình Trương Nam Thành. Dù chênh lệch về tuổi tác khá lớn nhưng cặp đôi vẫn được gia đình hai bên ủng hộ hết lòng.

Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng

Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng

Bà xã Trương Nam Thành "khẳng định chủ quyền" với chồng kém tuổi ngay sau đám cưới tại TP.HCM khi khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng.

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Từ khóa:   Trương Nam Thành vợ Trương Nam Thành doanh nhân Thu Huyền

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