Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu

Nhiều ngày qua, dư luận vẫn không ngừng xôn xao trước thông tin Trương Nam Thành kết hôn với bạn gái doanh nhân giàu có hơn 15 tuổi. Sau đám cưới đình đám tại Hà Nội, tối 24/12, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ báo hỷ tại TP.HCM. Để tránh ồn ào, Trương Nam Thành và bà xã quyết định chỉ mời một số bạn bè thân thiết và giữ bí mật với truyền thông.

Ảnh cưới đẹp lung linh của Trương Nam Thành và Thu Huyền - Ảnh: FBNV

Sau hôn lễ, bà xã Trương Nam Thành – doanh nhân Thu Huyền đã thoải mái công khai ảnh cưới trên trang cá nhân. Đặc biệt, cô cũng khoe món kỷ vật đặc biệt của bà nội chồng tặng mừng đám cưới cháu trai.