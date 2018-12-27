Con trai lấy vợ hơn 15 tuổi, bố Trương Nam Thành chỉ nói một câu đã 'bóc trần' mối quan hệ bố chồng - nàng dâu

Đây là lần đầu tiên bố người mẫu Trương Nam Thành công khai lời nhắn đầy yêu thương trên trang cá nhân của con dâu sau đám cưới.
- Dàn nghệ sĩ Việt dự lễ cưới của Trương Nam Thành trong đêm Noel
- Trương Nam Thành tổ chức đám cưới lần nữa với doanh nhân hơn tuổi, đông đảo sao Việt tham dự
Nhiều ngày qua, dư luận vẫn không ngừng xôn xao trước thông tin Trương Nam Thành kết hôn với bạn gái doanh nhân giàu có hơn 15 tuổi. Sau đám cưới đình đám tại Hà Nội, tối 24/12, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ báo hỷ tại TP.HCM. Để tránh ồn ào, Trương Nam Thành và bà xã quyết định chỉ mời một số bạn bè thân thiết và giữ bí mật với truyền thông.
Sau hôn lễ, bà xã Trương Nam Thành – doanh nhân Thu Huyền đã thoải mái công khai ảnh cưới trên trang cá nhân. Đặc biệt, cô cũng khoe món kỷ vật đặc biệt của bà nội chồng tặng mừng đám cưới cháu trai.
Dưới phần bình luận, chân dài này nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Đáng chú ý nhất là lời nhắn của bố Trương Nam Thành: “Luôn yêu thương các con”.
Có thể thấy được rằng Thu Huyền có mối quan hệ khá tốt với gia đình chồng. Cô thường có mặt trong các dịp đặc biệt hay đi ăn cùng gia đình Trương Nam Thành. Dù chênh lệch về tuổi tác khá lớn nhưng cặp đôi vẫn được gia đình hai bên ủng hộ hết lòng.