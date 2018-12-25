Trương Nam Thành tổ chức đám cưới lần nữa với doanh nhân hơn tuổi, đông đảo sao Việt tham dự

Đông đảo bạn bè trong showbiz Việt đã đến chúc mừng vợ chồng Trương Nam Thành trong đám cưới tổ chức tại TP.HCM vào đêm Noel.

Sau một tháng tổ chức đám cưới tại Hà Nội, vợ chồng Trương Nam Thành tiếp tục tổ chức một buỗi lễ báo hỷ tại TP.HCM vào tối 24/12. Dù hôn lễ diễn ra vào đúng đêm Noel nhưng đông đảo bạn bè trong giới nghệ sĩ vẫn đến chúc mừng vợ chồng Trương Nam Thành. Buổi tiệc diễn ra khá ấm cúng với khoảng 60 khách mời là bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể.

Những nghệ sĩ quen biết Trương Nam Thành từ những ngày mới vào nghề như vợ chồng Thùy Diễm - Lương Thế Thành, Lương Bằng Quang, Thanh Bình - Ngọc Lan, Dương Cẩm Lynh, ca sĩ Lương Bằng Quang, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Quý Bình, Dương Hoàng Anh có mặt từ rất sớm. Một vài gia đình không ngại mang theo con nhỏ đến chúc mừng Á vương 3 cuộc thi Manhunt International.

Sau một tháng sau khi tổ chức đám cưới tại Hà Nội, vợ chồng Trương Nam Thành tiếp tục tổ chức lễ báo hỷ tại Sài Gòn vào tối 24/12 - Ảnh: Internet

Đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đến chúc mừng vợ chồng Trương Nam Thành - Ảnh: Internet

Từ khi sánh đôi cùng doanh nhân hơn tuổi, Trương Nam Thành gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh: Internet

Hình ảnh Trương Nam Thành và doanh nhân Thu Huyền trong đám cưới tại Hà Nội hôm 18/11 - Ảnh: Internet

Trương Nam Thành và bà xã doanh nhân có gần hai năm hẹn hò trước khi quyết định về chung nhà. Được biết trước khi đến với Trương Nam Thành, Thu Huyền từng có một đời chồng và hai con riêng. Tuy cách biệt về tuổi tác nhưng nam diễn viên khẳng định cả hai đồng cảm và hiểu ý nhau. Anh cũng khẳng định không có khoảng cách với con riêng của vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nam-thanh-to-chuc-dam-cuoi-lan-nua-voi-doanh-nhan-hon-tuoi-dong-dao-sao-viet-tham-du-309092.html