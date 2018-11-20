Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng

Cuộc sống của siêu mẫu Trương Nam Thành có nhiều thay đổi sau khi kết hôn với bạn gái doanh nhân giàu có.
- Lộ thiệp cưới cùng ngày giờ tổ chức hôn lễ của Trương Nam Thành và vợ đại gia
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Tối 18/11, hôn lễ của Trương Nam Thành và bạn gái doanh nhân đã chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Hà Nội. Vì không muốn ồn ào, cặp đôi hạn chế tối đa số lượng khách mời và mọi thông tin, hình ảnh không được tiết lộ với truyền thông.
Được biết, vợ của Trương Nam Thành tên là Thu Huyền. Cô là doanh nhân giàu có gốc Hà Nội đã từng qua một lần đò và có 2 con. Trước khi quyết định “về chung nhà”, cặp đôi đã có thời gian gần 2 năm tìm hiểu.
Hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1991 đã tạm ngưng hoạt động nghệ thuật ở TP.HCM và ra Hà Nội sống cùng bà xã. Cả hai sống trong căn biệt thự sang trọng với nội thất tiện nghi có sân vườn rộng. Sau khi yêu và kết hôn với doanh nhân giàu có, Trương Nam Thành có cuộc sống khá sang chảnh, di chuyển bằng xe đắt tiền.