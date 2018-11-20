Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng

Hậu trường 20/11/2018 17:22

Cuộc sống của siêu mẫu Trương Nam Thành có nhiều thay đổi sau khi kết hôn với bạn gái doanh nhân giàu có.

Tối 18/11, hôn lễ của Trương Nam Thành và bạn gái doanh nhân đã chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Hà Nội. Vì không muốn ồn ào, cặp đôi hạn chế tối đa số lượng khách mời và mọi thông tin, hình ảnh không được tiết lộ với truyền thông.

Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 1
Hôn lễ của Trương Nam Thành và bà xã đại gia vừa diễn ra tại Hà Nội tối 18/11 - Ảnh: Internet
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 2
Trước đó, vào tháng 7/2018, Trương Nam Thành bất ngờ tiết lộ đã kết hôn, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và chuyển ra Hà Nội sống cùng bạn gái doanh nhân - Ảnh: Internet

Được biết, vợ của Trương Nam Thành tên là Thu Huyền. Cô là doanh nhân giàu có gốc Hà Nội đã từng qua một lần đò và có 2 con. Trước khi quyết định “về chung nhà”, cặp đôi đã có thời gian gần 2 năm tìm hiểu.

Hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1991 đã tạm ngưng hoạt động nghệ thuật ở TP.HCM và ra Hà Nội sống cùng bà xã. Cả hai sống trong căn biệt thự sang trọng với nội thất tiện nghi có sân vườn rộng. Sau khi yêu và kết hôn với doanh nhân giàu có, Trương Nam Thành có cuộc sống khá sang chảnh, di chuyển bằng xe đắt tiền.

Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 3
Cặp đôi đang sống trong căn biệt thự lớn có sân vườn để tổ chức tiệc - Ảnh: Internet
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 4
Bên trong biệt thự được thiết kế sang trọng và tinh tế - Ảnh: Internet
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 5
Phòng ăn khá rộng, cặp đôi có thể mời rất đông bạn bè đến nhà khi có tiệc - Ảnh: Internet
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 6
Gian phòng riêng để quần áo của nam diễn viên - Ảnh: Internet
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 7
Khu vực riêng để trưng bày giày dép...
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 8
...và quần áo hàng hiệu của vợ chồng Trương Nam Thành - Ảnh: Internet
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng - Ảnh 9
Trương Nam Thành di chuyển bằng siêu xe đắt tiền - Ảnh: Internet
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng

Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng

Đám cưới Trương Nam Thành và vợ doanh nhân được tổ chức bí mật với số lượng khách mời hạn chế, có rất ít sao Việt đến tham dự.

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