Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng

Hậu trường 19/11/2018 13:49

Đám cưới Trương Nam Thành và vợ doanh nhân được tổ chức bí mật với số lượng khách mời hạn chế, có rất ít sao Việt đến tham dự.

Sau gần hai năm hẹn hò, Trương Nam Thành và bạn gái doanh nhân hơn tuổi đã tổ chức đám cưới vào tối 18/11 tại một trung tâm hội nghị ở Hà Nội. Hôn lễ được tổ chức kín tiếng với sự tham gia của bạn bè cô dâu chú rể cùng gia đình hai bên. Tuy là người nổi tiếng trong showbiz nhưng Trương Nam Thành chỉ mời một số bạn bè thân cận như Vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình, diễn viên Hoàng Anh, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Hiền Mai... Ngoài ra, diễn viên Dương Hoàng Anh và người mẫu Quang Thịnh đến tham dự với vai trò phù rể cho Á vương 3 của cuộc thi Manhunt International 2011.

Được biết trước khi đến với Trương Nam Thành, Thu Huyền từng có một đời chồng và hai con riêng. Tuy cách biệt về tuổi tác nhưng cặp đôi đã có hơn năm hẹn hò đầy lãng mạn. Từ ngày gắn bó với bạn gái doanh nhân, Trương Nam Thành không còn mặn mà với các hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên khẳng định cả hai đồng cảm và hiểu ý nhau. Anh cũng cho biết không có khoảng cách với con riêng của vợ.

Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 1
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 2
Trương Nam Thành tổ chức đám cưới với nữ doanh nhân vào tối 18/11 - Ảnh: Internet
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 3
Vợ chồng Thanh Bình - Ngọc Lan bay từ Sài Gòn ra chia vui với vợ chồng Trương Nam Thành - Ảnh: Internet
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 4
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 5
Hôn lễ được tổ chức kín đáo, không mời quá nhiều người nổi tiếng trong showbiz - Ảnh: Internet
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 6
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 7
Trương Nam Thành và vợ đại gia có 2 năm hẹn hò trước khi đi đến đám cưới - Ảnh: Internet
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 8
Diễn viên Dương Hoàng Anh và người mẫu Quang Thịnh làm phụ rể cho Trương Nam Thành - Ảnh: Internet
Xem loạt ảnh hiếm hoi trong đám cưới Trương Nam Thành và doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 9
Những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với Trương Nam Thành đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội dự đám cưới - Ảnh: Internet 
Lộ thiệp cưới cùng ngày giờ tổ chức hôn lễ của Trương Nam Thành và vợ đại gia

Lộ thiệp cưới cùng ngày giờ tổ chức hôn lễ của Trương Nam Thành và vợ đại gia

Trương Nam Thành đã công bố ngày và giờ tổ chức hôn lễ của mình và vợ.

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