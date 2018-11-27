Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng

Tuy hơn tuổi Trương Nam Thành và có hai con riêng nhưng doanh nhân Thu Huyền vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà khiến bao người say đắm.
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Sau hơn một năm hẹn hò, Trương Nam Thành và bạn gái lớn tuổi đã kết hôn vào ngày 18/11 vừa qua. Sau đám cưới, cặp đôi không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào càng khiến người hâm mộ thêm tò mò. Cho đến thời điểm này, khán giả chỉ biết đến thông tin trên qua một vài bức ảnh được chụp bằng điện thoại.
Có thể thấy, tuy cách biệt về tuổi tác nhưng Trương Nam Thành luôn chứng tỏ sự ga lăng hết mực. Trong hôn lễ, Á vương 3 cuộc thi "Manhunt International 2012" cẩn thận dìu dắt bà xã từng bước một từ khi làm lễ cho đến khi tiễn khách ra về. Dù chỉ là ảnh chụp mờ ảo nhưng dễ nhận thấy vợ Trương Nam Thành có vẻ ngoài khá trẻ trung so với tuổi. Doanh nhân Thu Huyền từng lập gia đình và có hai con riêng. Trên trang cá nhân, chị vẫn thường xuyên khoe phong cách đời thường trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm đáng ngưỡng mộ.