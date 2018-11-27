Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng

Hậu trường 27/11/2018 17:24

Tuy hơn tuổi Trương Nam Thành và có hai con riêng nhưng doanh nhân Thu Huyền vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà khiến bao người say đắm.

Sau hơn một năm hẹn hò, Trương Nam Thành và bạn gái lớn tuổi đã kết hôn vào ngày 18/11 vừa qua. Sau đám cưới, cặp đôi không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào càng khiến người hâm mộ thêm tò mò. Cho đến thời điểm này, khán giả chỉ biết đến thông tin trên qua một vài bức ảnh được chụp bằng điện thoại.

Có thể thấy, tuy cách biệt về tuổi tác nhưng Trương Nam Thành luôn chứng tỏ sự ga lăng hết mực. Trong hôn lễ, Á vương 3 cuộc thi "Manhunt International 2012" cẩn thận dìu dắt bà xã từng bước một từ khi làm lễ cho đến khi tiễn khách ra về. Dù chỉ là ảnh chụp mờ ảo nhưng dễ nhận thấy vợ Trương Nam Thành có vẻ ngoài khá trẻ trung so với tuổi. Doanh nhân Thu Huyền từng lập gia đình và có hai con riêng. Trên trang cá nhân, chị vẫn thường xuyên khoe phong cách đời thường trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 1
Trước khi cưới Trương Nam Thành, Thu Huyền từng có một đời chồng và hai con riêng - Ảnh: Internet
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 2
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 3
Tuy đã hai lần sinh con nhưng bà xã Trương Nam Thành vẫn có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi - Ảnh: Internet
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 4
Vẻ đẹp gợi cảm của vợ mới cưới Á vương 3 cuộc thi 'Manhunt International 2012' - Ảnh: Internet
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 5
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 6
Suốt thời gian hẹn hò, Trương Nam Thành luôn dành những cử chỉ lãng mạn cho bạn gái hơn tuổi - Ảnh: Internet
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 7
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 8
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 9
Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 10
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 11
Tuy cách biệt về tuổi tác nhưng trông vợ chồng Trương Nam Thành vẫn khá xứng đôi - Ảnh: Internet
Nhan sắc thực tế ngoài đời của vợ Trương Nam Thành - doanh nhân lớn tuổi có hai con riêng - Ảnh 12
Đám cưới của Trương Nam Thành và doanh nhân Thu Huyền diễn ra hôm 18/11 tại Hà Nội - Ảnh: Internet
Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng

Cuộc sống ở nhà lầu, đi siêu xe của Trương Nam Thành sau khi lấy vợ đại gia có 2 con riêng

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