Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng

Hậu trường 26/12/2018 17:29

Bà xã Trương Nam Thành "khẳng định chủ quyền" với chồng kém tuổi ngay sau đám cưới tại TP.HCM khi khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Thu Huyền gây chú ý khi đăng tải ảnh cưới hiếm hoi bên Á vương Manhunt International 2012 - người mẫu Trương Nam Thành. Trong ảnh, cô dâu diện váy cưới đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng đứng cạnh ông xã trẻ tuổi điển trai. Cô được khen ngợi vì trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.

Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng - Ảnh 1
Doanh nhân Thu Huyền được khen trẻ trung khi sánh bước bên chồng trẻ, phong độ - Ảnh: FBNV
Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng - Ảnh 2
Cô hạnh phúc khoe quà cưới ý nghĩa được bà nội Trương Nam Thành tặng - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, chân dài này còn chia sẻ dòng trạng thái xúc động khoe món quà cưới ý nghĩa do bà nội chồng tặng: “Mở hộp quà của bà nội, cảm giác khó tả, một chút gì đó linh thiêng, một chút thật bình yên và ấm áp... Cảm ơn cô Sáu đã gửi kỷ vật bà nội cho tụi con, chúng con sẽ sống sao cho đúng, đủ, cần để ông bà siêu thoát và luôn tự hào về chúng con".

Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng - Ảnh 3
Sau đám cưới hoành tráng tại Hà Nội...
Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng - Ảnh 4
... tối 24/12, Trương Nam Thành và bà xã doanh nhân tổ chức lễ báo hỷ tại TP. HCM - Ảnh: Internet
Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng - Ảnh 5
Hôn lễ được bảo mật với truyền thông và chọn lọc khách mời - Ảnh: Internet
Sau đám cưới, vợ doanh nhân lớn tuổi của Trương Nam Thành khoe kỷ vật của bà nội chồng tặng - Ảnh 6
Một vài hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của Trương Nam Thành vào ngày 24/12 vừa qua - Ảnh: Internet

Dường như sau đám cưới chính thức tại Hà Nội và TP.HCM, vợ chồng Trương Nam Thành thoải mái hơn về việc công khai hình ảnh trong ngày trọng đại của đời mình. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Dàn nghệ sĩ Việt dự lễ cưới của Trương Nam Thành trong đêm Noel

Dàn nghệ sĩ Việt dự lễ cưới của Trương Nam Thành trong đêm Noel

Nam diễn viên Trương Nam Thành và bà xã doanh nhân tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM vào tối muộn 24/12.

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