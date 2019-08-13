Gần 1 năm kết hôn với vợ đại gia, Trương Nam Thành đón hẳn cặp song sinh, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Nhật Kim Anh, Cao Thái Hà, Hải Băng... cùng nhiều nghệ sĩ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến người mẫu Trương Nam Thanh và bà xã.

Ít giờ trước, người mẫu Trương Nam Thành vui mừng thông báo vừa đón cặp song sinh ra đời: "Một thế giới mới tốt đẹp đầy tình yêu thương chào đón 2 con heo vàng của ba mẹ ra đời. Ba Thành và mẹ sẽ làm tất cả vì các con”.

Trương Nam Thành thông báo vừa đón cặp 'heo vàng' chào đời - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bài viết của anh đã nhận về số lượt like và bình luận lớn từ đông đảo cư dân mạng. Rất đông nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Trương Nam Thành và vợ.

Tháng 11/2018, đám cưới của Trương Nam Thành và Thu Huyền được tổ chức bí mật tại Hà Nội. Hôn lễ diễn ra kín đáo, an ninh thắt chặt và không công khai với truyền thông. Khách mời cũng được đề nghị không đăng ảnh cưới của họ lên mạng xã hội. Trước đó, anh chàng thừa nhận đã chuyển ra Hà Nội sống và tiết lộ đã đăng ký kết hôn với bạn gái doanh nhân.

Trương Nam Thành và Thu Huyền rất kín tiếng trong chuyện đời tư - Ảnh: FB

Trương Nam Thành sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trong giới người mẫu Việt. Bên cạnh đó, anh cũng khá thành công khi lấn sân sang diễn xuất với nhiều bộ phim đình đám như: Thế lực ngầm, Một nửa yêu thương, Kẻ gây hấn... Ông bố 2 con từng giành danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Manhunt International 2011, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012.

Vợ Trương Nam Thành - Thu Huyền sinh năm 1976, có gia thế "khủng". Cô xuất thân trong gia đình "trâm anh thế phiệt" chuyên lĩnh vực bất động sản. Theo một số thông tin ít ỏi được tiết lộ, Thu Huyền có một cô con gái riêng sinh năm 2000, hiện đang du học tại Úc.

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