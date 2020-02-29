'Tan chảy' ngắm 2 con song sinh bụ bẫm nhà Trương Nam Thành

Hậu trường 29/02/2020 17:23

Từ khi chào đời, cặp song sinh của người mẫu Trương Nam Thành và vợ đại gia chiếm trọn sự yêu mến của công chúng bởi diện mạo đáng yêu.

Tháng 8/2019, sau gần 1 năm kết hôn, người mẫu Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền chào đón hai con trai sinh đôi chào đời. Từ ngày lên chức bố, cựu người mẫu 9x gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Anh dành trọn sự quan tâm của mình cho hai quý tử. Thời gian còn lại, ông bố bỉm sữa quản lý công việc kinh doanh phụ bà xã.

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Bỏ lại sự nghiệp ở Sài Gòn, Trương Nam Thành chuyển ra Hà Nội sống cùng vợ - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc kháu khỉnh của “cặp heo vàng”. Diện mạo đáng yêu, phúng phính của hai cậu nhóc khiến mọi người khen ngợi không ngớt lời. Nhìn ảnh 3 cha con chụp chung, nhiều người phải thốt lên: “2 đứa bé rất dễ thương nhìn rất giống cha"; "Ba cha con giống nhau quá"; "3 giọt nước hén"...

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Mỗi khi được bố mẹ cho 'lên sóng', hai cậu nhóc chiếm trọn tình cảm của mọi người vì biểu cảm dễ thương - Ảnh: FB
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Từ ngày làm cha, trang cá nhân của Trương Nam Thành tràn ngập ảnh các con - Ảnh: FB

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Hai cậu nhóc được nhận xét giống bố nhiều hơn - Ảnh: FB

Trương Nam Thành chăm khoe ảnh hai bé Tin và Sóc đến mức được dân mạng đưa vào top "những ông bố nghiện con" của showbiz.

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Khoảnh khắc được anh đăng tải khi các bé mới vài ngày tuổi - Ảnh: FB

Tháng 11/2018, Trương Nam Thành tổ chức hôn lễ bí mật với doanh nhân Thu Huyền. Được biết, vợ anh là doanh nhân thành đạt có tiếng ở Hà Nội, hơn anh 15 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có con gái lớn sinh năm 2000.

Thời điểm công khai mối quan hệ, diễn viên 9x từng bị đồn kết hôn vì tiền. Bỏ ngoài tai mọi chuyện, Trương Nam Thành sống hạnh phúc bên bà xã và "trái ngọt tình yêu" chào đời đã chứng minh tất cả.

Trương Nam Thành khoe cặp song sinh mừng 1 năm ngày cưới, Thanh Bình vào nhắn nhủ xúc động

Trương Nam Thành khoe cặp song sinh mừng 1 năm ngày cưới, Thanh Bình vào nhắn nhủ xúc động

Cựu người mẫu Trương Nam Thành nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp khi khoe ảnh hai con song sinh nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

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