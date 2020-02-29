'Tan chảy' ngắm 2 con song sinh bụ bẫm nhà Trương Nam Thành

Từ khi chào đời, cặp song sinh của người mẫu Trương Nam Thành và vợ đại gia chiếm trọn sự yêu mến của công chúng bởi diện mạo đáng yêu.
- 'Bấn loạn' với vẻ ngoài mũm mĩm của cặp song sinh nhà Trương Nam Thành và vợ đại gia
- Trương Nam Thành lần đầu khoe diện mạo 2 con song sinh khi cúng đầy tháng
Tháng 8/2019, sau gần 1 năm kết hôn, người mẫu Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền chào đón hai con trai sinh đôi chào đời. Từ ngày lên chức bố, cựu người mẫu 9x gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Anh dành trọn sự quan tâm của mình cho hai quý tử. Thời gian còn lại, ông bố bỉm sữa quản lý công việc kinh doanh phụ bà xã.
Trên trang cá nhân, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc kháu khỉnh của “cặp heo vàng”. Diện mạo đáng yêu, phúng phính của hai cậu nhóc khiến mọi người khen ngợi không ngớt lời. Nhìn ảnh 3 cha con chụp chung, nhiều người phải thốt lên: “2 đứa bé rất dễ thương nhìn rất giống cha"; "Ba cha con giống nhau quá"; "3 giọt nước hén"...
Trương Nam Thành chăm khoe ảnh hai bé Tin và Sóc đến mức được dân mạng đưa vào top "những ông bố nghiện con" của showbiz.
Tháng 11/2018, Trương Nam Thành tổ chức hôn lễ bí mật với doanh nhân Thu Huyền. Được biết, vợ anh là doanh nhân thành đạt có tiếng ở Hà Nội, hơn anh 15 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có con gái lớn sinh năm 2000.
Thời điểm công khai mối quan hệ, diễn viên 9x từng bị đồn kết hôn vì tiền. Bỏ ngoài tai mọi chuyện, Trương Nam Thành sống hạnh phúc bên bà xã và "trái ngọt tình yêu" chào đời đã chứng minh tất cả.