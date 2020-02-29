'Tan chảy' ngắm 2 con song sinh bụ bẫm nhà Trương Nam Thành

Tháng 8/2019, sau gần 1 năm kết hôn, người mẫu Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền chào đón hai con trai sinh đôi chào đời. Từ ngày lên chức bố, cựu người mẫu 9x gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Anh dành trọn sự quan tâm của mình cho hai quý tử. Thời gian còn lại, ông bố bỉm sữa quản lý công việc kinh doanh phụ bà xã.

Bỏ lại sự nghiệp ở Sài Gòn, Trương Nam Thành chuyển ra Hà Nội sống cùng vợ - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc kháu khỉnh của “cặp heo vàng”. Diện mạo đáng yêu, phúng phính của hai cậu nhóc khiến mọi người khen ngợi không ngớt lời. Nhìn ảnh 3 cha con chụp chung, nhiều người phải thốt lên: “2 đứa bé rất dễ thương nhìn rất giống cha"; "Ba cha con giống nhau quá"; "3 giọt nước hén"...