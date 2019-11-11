Vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của cặp quý tử song sinh nhà người mẫu Trương Nam Thành khiến cư dân mạng "tan chảy".
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Sau khi kết hôn và chuyển ra Hà Nội cùng bà xã Thu Huyền, người mẫu Trương Nam Thành sống kín tiếng, hạn chế tiết lộ về cuộc sống cá nhân với truyền thông. Người hâm mộ chỉ biết được một vài thông tin ít ỏi về cuộc sống của anh qua Facebook cá nhân. Cách đây 3 tháng, Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 vui mừng thông báo vừa đón cặp "heo vàng" ra đời. Thế nhưng sau đó, anh rất hiếm khi cập nhật về hai nhóc tỳ đáng yêu khiến nhiều người tò mò.
Mới đây, nhân dịp tròn 3 tháng ngày hai quý tử chào đời, chàng siêu mẫu sinh năm 1991 đã chia sẻ bức ảnh cận mặt đôi song sinh khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.
Anh viết: "Tròn 3 tháng các con ra đời. Sinh nhật ba cũng vào ngày Rằm, mau ăn chóng lớn nhé 2 con heo vàng của ba mẹ".
Hình ảnh đáng yêu của cặp song sinh nhà Trương Nam Thành và Thu Huyền khiến cư dân mạng trầm trồ, xuýt xoa. Tròn 3 tháng tuổi, hai cậu nhóc ngày càng mũm mĩm, phúng phính và thừa hưởng nhiều đường nét xinh đẹp của bố mẹ.
Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ để lại những lời chúc tốt đẹp nhất cho hai cậu nhóc. Mọi người hy vọng tổ ấm của Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền ngày càng hạnh phúc, viên mãn.