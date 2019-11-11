Vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của cặp quý tử song sinh nhà người mẫu Trương Nam Thành khiến cư dân mạng "tan chảy".

Sau khi kết hôn và chuyển ra Hà Nội cùng bà xã Thu Huyền, người mẫu Trương Nam Thành sống kín tiếng, hạn chế tiết lộ về cuộc sống cá nhân với truyền thông. Người hâm mộ chỉ biết được một vài thông tin ít ỏi về cuộc sống của anh qua Facebook cá nhân. Cách đây 3 tháng, Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 vui mừng thông báo vừa đón cặp "heo vàng" ra đời. Thế nhưng sau đó, anh rất hiếm khi cập nhật về hai nhóc tỳ đáng yêu khiến nhiều người tò mò.

Cuối năm 2018, Trương Nam Thành tổ chức đám cưới hoành tráng với bà xã đại gia Thu Huyền. Hôn lễ giữ bí mật với truyền thông - Ảnh: FB

Gần 1 năm 'về chung nhà', cặp đôi hạnh phúc chào đón cặp song sinh kháu khỉnh - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp tròn 3 tháng ngày hai quý tử chào đời, chàng siêu mẫu sinh năm 1991 đã chia sẻ bức ảnh cận mặt đôi song sinh khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Anh viết: "Tròn 3 tháng các con ra đời. Sinh nhật ba cũng vào ngày Rằm, mau ăn chóng lớn nhé 2 con heo vàng của ba mẹ".

3 tháng tuổi, hai cậu nhóc lớn phổng phao và cứng cáp - Ảnh: FB

Dân mạng 'tan chảy' với diện mạo đáng yêu, hai má phúng phính của con trai Trương Nam Thành - Ảnh: FB

Hình ảnh đáng yêu của cặp song sinh nhà Trương Nam Thành và Thu Huyền khiến cư dân mạng trầm trồ, xuýt xoa. Tròn 3 tháng tuổi, hai cậu nhóc ngày càng mũm mĩm, phúng phính và thừa hưởng nhiều đường nét xinh đẹp của bố mẹ.

Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ để lại những lời chúc tốt đẹp nhất cho hai cậu nhóc. Mọi người hy vọng tổ ấm của Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền ngày càng hạnh phúc, viên mãn.

Trương Nam Thành lần đầu khoe diện mạo 2 con song sinh khi cúng đầy tháng Trương Nam Thành và bà xã đại gia cùng nhau tổ chức tiệc đầy tháng cho hai con trai. Anh cũng tiết lộ diện mạo của cặp "heo vàng" mới chào đời.

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