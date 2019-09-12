Trương Nam Thành lần đầu khoe diện mạo 2 con song sinh khi cúng đầy tháng

Hậu trường 12/09/2019 11:07

Trương Nam Thành và bà xã đại gia cùng nhau tổ chức tiệc đầy tháng cho hai con trai. Anh cũng tiết lộ diện mạo của cặp "heo vàng" mới chào đời.

Mới đây, Trương Nam Thành và Thu Huyền đã chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hai con song sinh với mâm cỗ cúng tươm tất. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nam diễn viên chính thức công khai diện mạo của hai "hoàng tử bé". Anh viết: "Happy Full Month. Ba mẹ mong những điều tốt đẹp nhất đến với 2 con".

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Trương Nam Thành khoe hai con trai đáng yêu trên trang cá nhân - Ảnh: FB
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Vợ chồng anh chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để cầu bình an cho hai con vừa chào đời ngày đầy tháng - Ảnh: FB

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Sau gần 1 năm kết hôn, đầu tháng 8 vừa qua, người mẫu Trương Nam Thành hạnh phúc khoe lên chức bố. Anh và bà xã đón hẳn cặp song sinh, hai bé có tên gọi thân mật ở nhà là Sóc và Putin - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân của mình, vợ Trương Nam Thành - doanh nhân Thu Huyền cũng chia sẻ hình ảnh ngày đầy tháng các con và cầu bình an cho hai bé.

Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ và nghệ sĩ như: Xuân Lan, Lê Phương, Trịnh Kim Chi... gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến gia đình đồng nghiệp.

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Ít ngày trước, doanh nhân Thu Huyền đăng ảnh cậu nhóc Putin và tiết lộ: 'Con chào cả nhà, bé tí con đã liếc giống papa con rồi' - Ảnh: FB

Sau khi kết hôn với doanh nhân Thu Huyền vào tháng 11/2018, Trương Nam Thành tạm ngưng hoạt động nghệ thuật ở TP. Hồ Chí Minh. Anh chuyển ra Hà Nội sống và phụ công việc kinh doanh với vợ đại gia. Bạn bè và người hâm mộ khá bất ngờ về quyết định của nam diễn viên, bởi thời điểm này Trương Nam Thành đang là cái tên khá hot trong lĩnh vực diễn viên và người mẫu. Tuy nhiên, dù rời xa hào quang của sân khấu, ông bố 2 con đang rất hài lòng với cuộc sống bình yên, hạnh phúc hiện tại.

Nguyên Vũ để lộ diện mạo cặp song sinh nhà Trương Nam Thành, dân mạng 'bấn loạn' vì quá giống bố

Nguyên Vũ để lộ diện mạo cặp song sinh nhà Trương Nam Thành, dân mạng 'bấn loạn' vì quá giống bố

Như nhiều nghệ sĩ khác, ca sĩ Nguyên Vũ cũng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng người mẫu Trương Nam Thành. Thậm chí, anh còn "chơi lớn" khi để lộ diện mạo cặp song sinh nhà bạn thân.

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