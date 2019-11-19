Trương Nam Thành khoe cặp song sinh mừng 1 năm ngày cưới, Thanh Bình vào nhắn nhủ xúc động

Cựu người mẫu Trương Nam Thành nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp khi khoe ảnh hai con song sinh nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Trên trang cá nhân, người mẫu Trương Nam Thành dành những lời tốt đẹp gửi đến bà xã Thu Huyền nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Anh viết: "Cám ơn tình yêu của vợ đã đến và dành cho chúng ta hai con heo vàng này ra đời. Cùng nắm tay nhau đi hết con đường này nhé vợ và các con".

Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 còn khiến dân tình "tan chảy" khi chia sẻ hình ảnh hai con song sinh mũm mĩm đáng yêu.

Vẻ kháu khỉnh của hai nhóc tỳ nhà cựu người mẫu - Ảnh: FB



Trương Nam Thành tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2018. Trước đó, anh đã chuyển ra Hà Nội phát triển công việc kinh doanh cùng vợ đại gia - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Trịnh Kim Chi, Hiền Mai, Quý Bình... lần lượt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi: "Mừng hạnh phúc hai em. Mãi luôn hạnh phúc nha"; "Hai con heo vàng cưng quá"; "Chúc hai vợ chồng luôn viên mãn hạnh phúc"...

Đặc biệt, diễn viên Thanh Bình nhắn nhủ chân thành đến đàn em thân thiết: "Luôn trọn vẹn em nhé! Chúc mừng". Sau lùm xùm ly hôn với diễn viên Ngọc Lan, đây là lần hiếm hoi nam diễn viên tương tác trên mạng xã hội.

Sau khi kết hôn, anh kín tiếng hơn trong chuyện đời tư...

... thi thoảng mới khoe ảnh hai con vừa chào đời - Ảnh: FB

Sau dòng chia sẻ của chồng 9x, doanh nhân Thu Huyền khoe món quà trong ngày đặc biệt kèm tâm sự xúc động gửi đến ông xã kém 15 tuổi.

"Vậy là đã tròn 1 năm ngày cưới. Vợ chỉ mong muốn chúng ta mỗi ngày hiểu thêm về nhau hơn nữa để chia sẻ, lắng nghe và cùng tôn trọng thống nhất trong cách nuôi dạy các con. Cảm ơn chồng đã mua hoa tặng vợ. Vợ mong ngày nào của chúng ta cũng là ngày hạnh phúc. Hãy cùng nắm tay nhau đi tới nơi nào mình muốn nhé", Thu Huyền nhắn nhủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nam-thanh-khoe-cap-song-sinh-mung-1-nam-ngay-cuoi-thanh-binh-vao-nhan-nhu-xuc-dong-344623.html