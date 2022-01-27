Sau 10 năm vỡ nợ 1000 tỷ, 'Ông bầu' Phước Sang lần đầu lộ diện mạo gây bất ngờ

Sau thời gian dài sống ẩn dật và kín tiếng, ông bầu Phước Sang đình đám một thời của phim Việt mới trở lại và lộ diện trước công chúng.

Phước Sang là "ông bầu" có tiếng trong làng giải trí Việt. Anh từng sản xuất hàng loạt bộ phim ăn khách như Khi Đàn Ông Có Bầu, Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, Võ Lâm Truyền Kỳ,... Đồng thời, anh còn nắm trong tay hãng phim Phước Sang, sân khấu kịch Sài Gòn, trung tâm giải trí Quốc Thanh,... Ngoài tiền bạc, danh tiếng, Phước Sang còn được mọi người ngưỡng mộ khi có người vợ xinh đẹp tài năng là Kim Thư.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phước Sang đầu tư 1000 tỷ đồng vào việc kinh doanh bất động sản. Lần rẽ hướng này khiến sự nghiệp anh tụt dốc không phanh. "Ông bầu" thất bại vì thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà đất, nợ nần ngập đầu. Cả hai phải bán toàn bộ tài sản để trả nợ. Sau ly hôn, Kim Thư không chỉ làm lụng vất vả để nuôi con mà còn trả nợ giúp chồng cũ. Từ đại gia nghìn tỷ, Phước Sang rơi vào cảnh trắng tay.

Kim Thư và Phước Sang - Ảnh: Internet

Mới đây, sau quãng thời gian dài "ở ẩn", người hâm mộ còn phát hiện ra ông trong một video livestream của Thúy Diễm tại phim trường dự án phim mới mà cô đang tham gia. Phước Sang đã vô tình lọt vào máy quay của bà xã Lương Thế Thành. Chưa kể, Thúy Diễm giới thiệu "ba" Phước Sang tới khán giả. Dù trông già nua hơn nhưng biểu cảm khá tươi vui của "ông bầu" vẫn khiến mọi người cảm nhận được sự thoải mái của ông về mặt tinh thần.

Ông bầu bất ngờ xuất hiện trong livestream của Thúy Diễm - Ảnh: Chụp màn hình

Phước Sang hiếm hoi xuất hiện trong một sự án phim truyền hình - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều năm qua, anh vẫn đặc biệt kín tiếng với truyền thông. Khán giả chỉ thi thoảng nhìn thấy Phước Sang qua một vài tấm ảnh anh chụp cùng bạn bè hoặc các sự kiện đặc biệt liên quan đến các nghệ sĩ đồng nghiệp. Được biết, anh hiện đã quay trở lại công việc đạo diễn bằng việc bắt đầu khởi quay các dự án phim truyền hình trong tương lai.

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