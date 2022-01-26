Vào chiều ngày 26/1, tại cuộc họp với các cơ quan báo chí của Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thông tin vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng bị tố cáo.

Liên quan đến những vấn đề tố cáo giữa các nghệ sĩ, cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng, Công an tỉnh Bình Dương cho biết tới nay đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Thượng tá Lưu Minh Hoàng - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, cho biết cơ quan đã tiếp nhận đơn tố giác của các nghệ sĩ, cá nhân: ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP.HCM).

Thượng tá Lưu Minh Hoàng thông tin về vụ tố giác - Ảnh: Tuổi trẻ Online Bên cạnh đó, báo Tiền phong đưa tin, các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm các hành vi “làm nhục người khác”, “vu khống”, “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Chứng cứ những người tố cáo cung cấp phục vụ cho việc tố cáo, là những lời lẽ bà Nguyễn Phương Hằng phát ra từ các buổi livestream có lượng người theo dõi đông đảo. Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên là những nghệ sĩ đâm đơn tố cáo bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Theo Thượng tá Lưu Minh Hoàng, sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT đã phân công các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang thu thập tài liệu, chứng cứ để vào cuộc xác minh điều tra. Thượng tá Hoàng cho biết: "Hiện chúng tôi đã có các buổi làm việc với cá nhân đứng đơn tố cáo. Đồng thời phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp mở rộng thu thập chứng cứ và sẽ có thông báo sau khi có kết quả".

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm, đơn vị cũng đang điều tra làm rõ vụ phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa xét xử liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vào cuối tháng 12/ 2021 vừa qua bị một số đối tượng cản trở, xúc phạm báo chí. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã tố các cá nhân nói trên đến cơ quan chức năng về việc có dấu hiệu chiếm đoạt tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau đó Bộ Công an có quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện, không có dấu hiệu tội phạm.

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