Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao?

Hậu trường 26/01/2022 14:28

Trải qua 3 năm vướng ồn ào chấn động, khi trở lại cuộc sống bình thường, Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng một thời gian.

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 và từng được công chúng biết đến khi đăng quang "Hoa hậu người Việt tại Nga" năm cô tròn 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô về nước và gia nhập làng giải trí. Trương Hồ Phương Nga sáng tác nhạc, làm người mẫu, diễn viên, MC...Sau 18 tháng bị bắt tạm giam, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án và cho nàng hậu 8x cùng bạn thân được tại ngoại hầu tra.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao? - Ảnh 1

Tới đầu tháng 2/2019, do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với cả Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Trải qua 3 năm vướng thị phi tình - tiền, cuối cùng nàng Hậu được khôi phục quyền công dân. 

Cô gây ấn tượng vì nhan sắc mặn mà, vóc dáng thon gọn. Không chỉ thế, nhiều người nhận ra ánh mắt của Phương Nga ở hiện tại đã toát ra vẻ tươi tắn, hạnh phúc hơn hẳn so với trước kia.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao? - Ảnh 2

Khi thoát khỏi vòng lao lý, cô chọn làm công việc văn phòng.

 

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao? - Ảnh 3

Với nhan sắc U40, Trương Hồ Phương Nga được khen ngợi bởi vẫn giữ được nét trẻ trung.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao? - Ảnh 4

Nhan sắc U40 của Trương Hồ Phương Nga.

Hiện tại có rất nhiều lời mời nàng Hậu tái xuất showbiz và làm nhiều công việc khác nhau, nhưng cô không nhận lời. Nàng Hậu chọn công việc văn phòng sau chuỗi ngày ồn ào để có thêm nhiều trải nghiệm và khi có thời gian rảnh sẽ làm mẫu ảnh cho các nhà thiết kế. Dường như cô đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống hiện tại. Riêng về chuyện tình cảm cá nhân, cô thừa nhận vẫn sống một mình, làm mọi việc yêu thích nhưng không cảm thấy cô đơn. 

Trước đó,trong một cuộc trao đổi với PV Báo Người Lao Động, Trương Hồ Phương Nga cho biết cô vẫn tham gia ủng hộ các dự án nghệ thuật của các nghệ sĩ nhưng bản thân chưa có ý định tham gia dự án nào.

"Tôi không phải người được đào tạo bài bản hay có định hướng ngay từ đầu với nghề nghiệp này. Tôi không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu có cơ duyên nhận được những lời mời thì tôi vẫn cân nhắc" - cô nói.

Ảnh: FBNV, internet

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