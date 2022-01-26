Vợ cũ Hoàng Anh 'tình bể bình' bên một người đàn ông giấu mặt sau một năm ly hôn đầy 'bão tố'

Hậu trường 26/01/2022 10:59

Quỳnh Như - vợ cũ diễn viên Hoàng Anh hẹn hò bên bạn trai Việt kiều được sáu tháng, thấu hiểu vì cùng hoàn cảnh.

Vợ cũ Hoàng Anh trở lại mạng xã hội sau một khoảng thời gian dài "biến mất" hậu ồn ào ly hôn rùm beng. Mới đây, cô đã có cuộc livestream trò chuyện cùng mọi người, chia sẻ tình hình hiện tại của bản thân và nhắc tới ồn ào với chồng cũ. Quỳnh Như cho biết cô hiện tại đang rất vui vẻ với cuộc sống mẹ đơn thân, chỉ mong muốn tập trung chăm lo cho con gái Abbie.

Vợ cũ Hoàng Anh 'tình bể bình' bên một người đàn ông giấu mặt sau một năm ly hôn đầy 'bão tố' - Ảnh 1

Đáng nói, sau hơn 1 năm ly hôn, vợ cũ nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ cũng đã tìm thấy hạnh phúc mới. Song, sau 1 lần "lỡ đò", Quỳnh Như cũng thận trọng hơn khi tiến tới một mối quan hệ. 

Vợ cũ Hoàng Anh 'tình bể bình' bên một người đàn ông giấu mặt sau một năm ly hôn đầy 'bão tố' - Ảnh 2
Quỳnh Như cho biết cả hai chỉ đang trong quá trình tìm hiểu.

Bạn trai Quỳnh Như được lòng con gái Abbie. Biết bé chậm nói, anh chia sẻ với chị những kinh nghiệm giúp con cải thiện khả năng ngôn ngữ. "Tôi quý trọng anh vì làm tròn bổn phận người cha sau ly hôn. Anh khéo chăm con, chủ động chia sẻ lịch nuôi con với vợ cũ", Quỳnh Như nói.

Quỳnh Như vợ cũ Diễn viên Hoàng Anh đã gần 40 tuổi, làm nghề nail ở tiểu bang California. Cả hai kết hôn năm 2017 với diễn viên Hoàng Anh và ly hôn sau ba năm chung sống.

Vợ cũ Hoàng Anh 'tình bể bình' bên một người đàn ông giấu mặt sau một năm ly hôn đầy 'bão tố' - Ảnh 3

Vợ cũ Hoàng Anh sống vui vẻ sau ly hôn.

Cả hai chia tay trong ồn ào vì phía Quỳnh Như tố diễn viên Hoàng Anh ngoại tình, còn nam diễn viên thì trách không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Sau đổ vỡ hiện tại Quỳnh Như một mình nuôi con. Hoàng Anh thời điểm sau ly hôn, anh cũng hứng chịu không ít ý kiến tiêu cực khi bị tố không chu cấp đầy đủ cho con.

Khép lại hậu ồn ào sau ly hôn hiện tại vợ cũ Hoàng Anh đang tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu không muốn nghĩ nhiều về tương lai. Chị muốn cả hai có thời gian tìm hiểu nhau, còn riêng chị tập trung làm việc để nuôi con. Bởi vì sau những ồn ào vừa qua, bản thân Quỳnh Như cũng trở nên thận trọng với tất cả mọi thứ, đặt biệt là trong chuyện tình cảm.  

Ảnh: FBNV, chụp màn hình

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