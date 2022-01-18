Trương Quỳnh Anh khoe vẻ đẹp 'hack tuổi' trong tiệc sinh nhật, vẫn trung thành với phong cách 'kẹo ngọt' dù đã chạm ngưỡng U33

Trong bữa tiệc sinh nhật mới đây, Trương Quỳnh Anh đón tuổi mới trong không gian ngập tràn màu hồng, hội bạn thân tại một căn biệt thự ở quận 2, TP.HCM. Từ dress code (trang phục) của các khách mời cho đến bánh kem, bong bóng hay cả chiếc xe hơi xuất hiện tại buổi tiệc cũng đều là màu hồng.

Góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật này của Trương Quỳnh Anh ngoài gia đình và người thân còn có: ca sĩ Khải Đăng, diễn viên La Quốc Hùng, vợ chồng người mẫu Lê Thuý và diễn viên Đỗ An, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, ca sĩ S.T Sơn Thạch...

Trương Quỳnh Anh vẫn trung thành với phong cách trẻ trung và dịu dàng đón tuổi 33.

Trương Quỳnh Anh hứa hẹn với khán giả trong năm 2022 sẽ dần dần tiết lộ với các khán giả những dự định và kế hoạch mới, cô hy vọng tất cả mọi người sẽ vẫn luôn yêu thương và ủng hộ các dự án sắp tới của mình.

Nữ ca sĩ hiện tại đang sống vô cùng hạnh phúc bên con trai.

Được biết, Tim và Trương Quỳnh Anh đã "đường ai nấy đi" vào cuối năm 2017. Sau khi ly hôn Trương Quỳnh Anh lựa chọn im lặng và nỗ lực làm việc, hiện tại nữ ca sĩ đang sống cùng với con trai Sushi.

Ảnh: FBNV