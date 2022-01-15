Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn khiến người hâm mộ tự hào với những màn thể hiện xuất sắc, chỉn chu cùng hình ảnh thân thiện, dễ mến. Gây ấn tượng nhiều nhất có thể nói là sau khi Thùy Tiên tham gia Miss Grand International 2021 .

Dù bận rộn với các lịch quay hình, sự kiện, phỏng vấn. Mới đây trong một buổi gặp gỡ truyền thông báo chí, nàng Hậu diện chiếc váy đỏ rực rất tinh tế và sang trọng.

Hiện tại Thùy Tiên đã trở về Việt Nam sau hơn một tháng hoạt động tại Thái Lan.

Thùy Tiên gây chú ý bởi thần thái sang chảnh khiến người xem cuốn hút vào những khung hình.

Sau khi đăng quang, nàng Hậu được tham gia rất nhiều hoạt động tại Thái nhưng vì tính chất đặc biệt của các sự kiện, Tiên chưa xuất hiện trong trang phục áo dài. Chính vì thế đa số các hoạt động ở Việt Nam Thùy Tiên ưu tiên lựa chọn áo dài trong các hoạt động để giới thiệu một trong những nét văn hóa tuyệt vời nhất của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Thùy Tiên xinh đẹp trong tà áo dài đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặc dù những trang phục của Thùy Tiên vẫn có nhiều phom dáng đa dạng, từ các kiểu váy dạ hội đến đầm cocktail hay suit, đều được các nhà thiết kế trong nước sáng tạo.

Tất cả đều gợi cảm vừa đủ, Thùy Tiên vẫn trung thành với phong cách thanh lịch, thời thượng và ngọt ngào.

Thùy Tiên theo đuổi nhiều phong cách thời trang khác nhau trong đời thường, không ngại khám phá những set đồ khoe hình thể nóng bỏng. Tuy nhiên, với những đường cong nóng bỏng, những bộ đồ dù kín đáo cũng chưa bao giờ là điểm yếu của Thùy Tiên. Với vòng một đầy đặn và vòng eo săn chắc, cô luôn thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong các shoots ảnh.

Ảnh: FBNV