Giữa lúc Thùy Tiên "áo gấm về làng", chị gái Đặng Thu Thảo có bài đăng chú ý trên trang cá nhân.
- Ôm khư khư vương miện 12 tỷ khi ngủ, hoa hậu Thùy Tiên bị soi đã làm “rụng hột xoàn”, thực hư ra sao?
- Đỗ Mỹ Linh tặng quà, Thùy Tiên hỏi thẳng 1 câu khiến đàn chị “sượng trân”: “Sao lúc chưa làm hoa hậu không thấy tặng?”
Chiều ngày 11/1, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có buổi roadshow (diễu hành đường phố) sau thời gian công tác tại Thái Lan.
Nàng hậu diện áo dài vàng rực một góc phố, đầu đội vương miện, mỉm cười chào fan hâm mộ.
Giữa lúc Thùy Tiên "áo gấm về làng", chị gái Đặng Thu Thảo có bài đăng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên người đẹp họ Nguyễn, song cư dân mạng dễ dàng nhận thấy người mà Thùy Trang đá xéo không ai khác ngoài Thùy Tiên.
"Có những lúc người ta muốn lừa dối thế giới bằng trò lố bịch. Nhìn xung quanh chả ai thèm để ý con gà đang gáy giữa lòng thành phố. Giấc mơ Philipinnes - Đẳng cấp thua xa...", chị gái Đặng Thu Thảo viết.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thùy Trang cũng có liền tù tì 2 bài đăng bị nghi là mỉa mai Thùy Tiên mua giải, đồng thời đá xéo nàng hậu về ồn ào giật giấy nợ trước đó.
Được biết, chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên từng có ồn ào nợ nần rộ lên từ tháng 5/2019. Theo đó, Thùy Trang tố Thùy Tiên nợ 1,5 tỷ nhưng trốn tránh không trả, thậm chí xé giấy nợ.
Về phía mình, nàng hậu cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này.