Giữa lúc Thùy Tiên "áo gấm về làng", chị gái Đặng Thu Thảo có bài đăng chú ý trên trang cá nhân.

Chiều ngày 11/1, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có buổi roadshow (diễu hành đường phố) sau thời gian công tác tại Thái Lan. Nàng hậu diện áo dài vàng rực một góc phố, đầu đội vương miện, mỉm cười chào fan hâm mộ.

Thùy Tiên vẫy chào người hâm mộ - Ảnh: Internet Giữa lúc Thùy Tiên "áo gấm về làng", chị gái Đặng Thu Thảo có bài đăng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên người đẹp họ Nguyễn, song cư dân mạng dễ dàng nhận thấy người mà Thùy Trang đá xéo không ai khác ngoài Thùy Tiên. "Có những lúc người ta muốn lừa dối thế giới bằng trò lố bịch. Nhìn xung quanh chả ai thèm để ý con gà đang gáy giữa lòng thành phố. Giấc mơ Philipinnes - Đẳng cấp thua xa...", chị gái Đặng Thu Thảo viết.

Bài viết của Đặng Thùy Trang - Ảnh chụp màn hình Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thùy Trang cũng có liền tù tì 2 bài đăng bị nghi là mỉa mai Thùy Tiên mua giải, đồng thời đá xéo nàng hậu về ồn ào giật giấy nợ trước đó. Được biết, chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên từng có ồn ào nợ nần rộ lên từ tháng 5/2019. Theo đó, Thùy Trang tố Thùy Tiên nợ 1,5 tỷ nhưng trốn tránh không trả, thậm chí xé giấy nợ. Hình ảnh được cho là Thùy Tiên trong clip xé giấy nợ - Ảnh cắt từ clip Về phía mình, nàng hậu cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này.

Thùy Tiên 'áo gấm về quê' hậu đăng quang Miss Grand, chị gái Đặng Thu Thảo có liền tù tì động thái 'mỉa mai' cực gắt Thùy Tiên vừa mang vương miện về nước trong niềm hân hoan của fan hâm mộ, chị gái Đặng Thu Thảo đã có liền tù tì 2 bài viết được cho là 'cà khịa' ồn ào giật nợ trước đó.

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