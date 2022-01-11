Bị soi việc đã làm “rụng hột xoàn” trên vương miện 12 tỷ của Miss Grand International, đáp lại Thùy Tiên mong mọi người “đừng nói những điều đáng sợ như vậy”.
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Đăng quang Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên không chỉ lần đầu tiên ghi tên Việt Nam vào lịch sử đăng quang cuộc thi mà còn được chủ tịch cuộc thi ưu ái hơn hẳn các hoa hậu tiền nhiệm. Bằng chứng là việc nàng hậu vừa qua đã được trao mang vương miện Miss Grand International phiên bản gốc về nước để thực hiện các hoạt động Homecoming.
Được biết, chiếc vương miện mà Thùy Tiên mang về Việt Nam có giá đến 12 tỷ đồng. Cô cũng trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên được mang vương miện phiên bản gốc về nước. Dù rất vinh dự, nhưng đi kèm với đó là những trách nhiệm “nặng nề” mà Thùy Tiên phải có để bảo quản chiếc vương miện tại Việt Nam.
Trên chuyến bay trở về Việt Nam, Thùy Tiên thậm chí đã phải ôm khư khư chiếc vương miện trong lòng dù đang ngủ để đảm bảo vương miện của mình không bị “xước xát”. Tuy nhiên, mới đây, dân tình bất ngờ soi được việc dường như nàng hậu đã làm rơi mất 1 hột xoàn trên chiếc vương miện.
Tuy nhiên, may mắn, trong những hình ảnh mới nhất của Thùy Tiên, có thể thấy, chiếc vương miện vẫn rất hoàn hảo. Trên sóng livestream với fan, nàng hậu cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định: "Crown đâu có bị mất hột đâu cả nhà. Đừng có nói những câu nghe đáng sợ như vậy".
Trong chiều ngày 11/1, ekip của Thùy Tiên đã tổ chức sự kiện diễu hành hoành tráng để Tân Miss Grand có thể gặp gỡ và giao lưu cùng người hâm mộ nước nhà. Trong buổi diễu hành, hàng trăm fan đi theo xe bus chở Thùy Tiên, hô vang tên khi hoa hậu diễu hành mừng chiến thắng Miss Grand International, chứng tỏ sức hút của nàng hậu với fan sắc đẹp là rất lớn.