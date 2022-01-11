Đăng quang Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên không chỉ lần đầu tiên ghi tên Việt Nam vào lịch sử đăng quang cuộc thi mà còn được chủ tịch cuộc thi ưu ái hơn hẳn các hoa hậu tiền nhiệm. Bằng chứng là việc nàng hậu vừa qua đã được trao mang vương miện Miss Grand International phiên bản gốc về nước để thực hiện các hoạt động Homecoming.

Được biết, chiếc vương miện mà Thùy Tiên mang về Việt Nam có giá đến 12 tỷ đồng. Cô cũng trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên được mang vương miện phiên bản gốc về nước. Dù rất vinh dự, nhưng đi kèm với đó là những trách nhiệm “nặng nề” mà Thùy Tiên phải có để bảo quản chiếc vương miện tại Việt Nam.