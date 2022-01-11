Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 10/1, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên không ngừng vẫy tay và tươi cười cùng người hâm mộ. Một điều bất ngờ cho nàng hậu là ba ruột của cô cũng có mặt tại sân bay. Cầm trên tay chiếc bánh bông lan trứng muối có vẽ hình Tiên, có thể thấy ba của nàng hậu đã dụng tâm chuẩn bị món quà từ rất lâu với mong muốn chúc mừng thành công của con gái sau khoảng thời gian dài cố gắng và nỗ lực nơi xứ người.

Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện rạng rỡ trước khán giả quê nhà

Lần quay trở về quê nhà và lần đầu xuất hiện trước mặt khán giả trong vai trò hoa hậu, Thùy Tiên gây ấn tượng khi diện bộ vest trắng cách điệu cùng layout rạng rỡ tươi tắn. Nàng hậu tiết lộ bản thân đã rất cảm động bởi sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ tại quê nhà. Được biết trước đó, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã đích thân đến Đà Nẵng đón Hoa hậu Thùy Tiên sau khi hoàn thành 3 ngày cách ly. Sau đó, cả hai đã cùng nhau đến gặp và báo cáo với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bày tỏ sự cảm kích khi được lắng nghe ý kiến chỉ đạo cho những hoạt động cộng đồng sắp tới nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.