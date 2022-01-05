Hôm qua 4/1 tròn một tháng kể từ khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 , có lẽ để kỷ niệm dấu mốc này mà fan hâm mộ của cô nàng là một chàng trai người Việt đã cosplay hình ảnh Hoa hậu.

Anh chàng rất đầu tư cho màn cosplay "có tâm" này khiến dân tình nể phục

Anh chàng này tên thật là Võ Thành Ý, điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên hơn cả có lẽ là những đường nét trên gương mặt của chàng trai này khá giống với Thùy Tiên, tuy chưa được sắc nét nhưng đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng hay một vóc dáng mảnh mai cũng hao hao giống với nàng hậu khiến nhiều người thích thú.

Không chỉ vậy, Võ Thành Ý còn diện bộ trang phục y nguyên như đêm Thùy Tiên đăng quang, từ kiểu tóc, lối trang điểm, vương miện hay thậm chí là cả dáng đứng cũng được chàng trai đầu tư vô cùng khiến cư dân mạng phải thốt lên “sao y bản chính”. Nếu chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh của chàng trai này, hẳn có người sẽ nhầm lẫn. Độ đầu tư của chàng trai khi hóa thân thành Miss Grand International 2021 khiến nhiều người phải "nể".

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên ra quán net chơi game khiến cư dân mạng thích thú

Trên trang cá nhân, chàng trai còn chia sẻ thêm hình ảnh... ra ngồi quán net. Cảnh tượng "hoa hậu" ăn mặc sexy, đầu đội vương miện trước màn hình máy tính khiến nhiều người phải bật cười.

Trước màn cosplay ấn tượng của chàng trai, Thùy Tiên thậm chí để lại bình luận phía dưới hình ảnh của người này. "Tui thấy rồi nha", Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phấn khích. Võ Thành Ý cũng hứa hẹn với nàng hậu: “Mai mốt em lên clip nè, tới công chuyện luôn” khiến dân tình mạng vô cùng háo hức.

Thùy Tiên cũng vô cùng ấn tượng với màn cosplay của fan hâm mộ

Là mỹ nhân Việt đầu tiên đoạt vương miện Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ghi dấu ấn lịch sử cho nhan sắc Việt. Hiện tân hoa hậu vẫn đang ở Thái Lan để thực hiện nhiệm kỳ, chưa hé lộ lịch trình "homecoming" cụ thể.

Tròn một tháng kể từ ngày đăng quang, Thùy Tiên vẫn bận rộn với các lịch trình tại Thái Lan