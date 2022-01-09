Hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên hậu cách ly có gì đặc biệt mà gây choáng?

Giải trí 09/01/2022 21:12

Sau khi về nước, Thùy Tiên ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ trong lần đầu tiên xuất hiện.

Sau hành trình 20 ngày chinh chiến cùng 1 tháng đầu tiên trong nhiệm kì Tân Hoa hậu Miss Grand, vào khuya ngày 6/1 vừa qua, Thùy Tiên đã thông báo về nước. Sau 3 ngày tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cách ly tại khách sạn Đà Nẵng, cuối cùng cô nàng cũng đã được xuất hiện trước truyền thông và công chúng.

Hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên hậu cách ly có gì đặc biệt mà gây choáng? - Ảnh 1

Hứa hẹn chuỗi ngày Thùy Tiên có mặt tại Việt Nam sẽ là những chuỗi ngày đầy thú vị 

Cho đến mới đây, trên trang chủ Miss Grand đã đăng tải loạt ảnh đầu tiên của Thùy Tiên sau khi kết thúc chuỗi ngày cách ly. Dễ thấy, vì nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả nên người đẹp trông vui vẻ hết cỡ, nhan sắc và visual cũng đỉnh hết chỗ nói. Đặc biệt, khi diện trên mình trang phục màu xanh dương nổi bật cùng chiếc vương miện danh giá, Thùy Tiên chiếm hết mọi spotlight.

Cách đây ít tiếng trước, Phạm Kim Dung cũng thông báo trên trang cá nhân: "Lúc này chúng tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất để ra Đà Nẵng đón Miss Grand International Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại địa điểm cách ly, còn tại tổng hành dinh Sen Vàng cả ekip vẫn miệt mài họp cho lễ đón. Chắc chắn là Hoa Hậu Hoà Bình Quốc Tế 2021 sẽ có chuyến về nhà thật ấm áp và tưng bừng". Hiện khán giả cũng đang rất mong được gặp Thùy Tiên càng sớm càng tốt.

Hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên hậu cách ly có gì đặc biệt mà gây choáng? - Ảnh 2
Hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên hậu cách ly có gì đặc biệt mà gây choáng? - Ảnh 3

Hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên hậu cách ly có gì đặc biệt mà gây choáng? - Ảnh 4

Hình ảnh mới nhất của Thùy Tiên đang được cư dân mạng thả tim rần rần

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