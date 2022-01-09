Minh Tú cho biết bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để dự lễ chào đón Thùy Tiên nhưng cuối cùng đành lỡ hẹn vì nhiễm Covid-19.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hoa hậu siêu mẫu Minh Tú bất ngờ xác nhận bản thân đã nhiễm Covid-19 và đang cách ly điều trị. Cô viết: "Đã chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng để mặc đi "bão" mừng hoa hậu Thuỳ Tiên về nước ngày 11/1 tới đây, thì lại dương tính Covid, hẹn hết cách ly chị chạy xe máy chở em đi ăn ốc bù nha Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ơi!

P/S: Xin lỗi các đối tác, chương trình, nhãn hàng và mọi người rất nhiều vì Minh Tú phải tự ở nhà điều trị và làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mọi người. Dù rất cẩn thận và test mỗi ngày nhưng vẫn dính, sự cố ngoài ý muốn, thôi thì nghỉ ngơi vài ngày vậy. Mong mọi người giữ gìn sức khoẻ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 5K, an toàn đón tết cổ truyền sắp tới".

Minh Tú thông báo nhiễm Covid-19. Cô phải cách ly điều trị một thời gian.

Minh Tú gửi lời xin lỗi đến Thùy Tiên vì không thể dự sự kiện đón tiếp cô em thân thiết được

Minh Tú cho biết bản thân đã rất cẩn trọng và kiểm tra liên tục nhưng vẫn bị nhiễm bệnh. Cô gửi lời xin lỗi đến những đối tác của mình vì bản thân dù không muốn nhưng đã gây ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch chung. Bên cạnh đó, cô cũng không quên nhắn nhủ đến cô em thân thiết Thùy Tiên lời xin lỗi và hứa hẹn sau khi khỏi bệnh sẽ lái xe máy chở đi ăn ốc bù đắp lại. Minh Tú cho biết đã chuẩn bị sẵn quần áo đi "bão" trong sự kiện đón Thùy Tiên về Việt Nam nhưng cuối cùng "người tính không bằng trời tính".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-tu-bat-ngo-thong-bao-cach-ly-vi-nhiem-covid-19-gui-loi-xin-loi-thuy-tien-445164.html