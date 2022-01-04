Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc

Hậu trường 04/01/2022 19:45

Minh Tú đang là cô dâu được mong đợi nhất 2022 khi cuối năm vừa qua nàng siêu mẫu đã bất ngờ công bố bạn trai ngoại quốc quen được 9 năm.

Khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Minh Tú khiến cư dân mạng rần rần khi đặt kèo sẽ kết hôn, đến nay siêu mẫu vẫn chưa thể nào “trả nợ” được món kèo này nhưng liên tục đăng ảnh úp mở bên bạn trai.

Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 1

 Minh Tú đang là cô dâu được mong đợi nhất năm 2022

Tuy nhiên, cuối tháng 12 vừa qua, “Thúy Liễu” có màn khoe bồ chấn động khi công khai đăng ảnh bạn trai người Đức trên Mạng xã hội. “9 năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ…đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau. “Chúng ta” is real”, nàng siêu mẫu bày tỏ sự hạnh phúc của mình trên mạng xã hội.

Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 2
Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 3

 Minh Tú công khai bạn trai người Đức sau 9 năm thăng trầm gắn bó bên nhau

Ngay sau đó, cư dân mạng 5 lần 7 lượt réo gọi Minh Tú về chuyện tổ chức đám cưới. Mới đây nhất, nữ siêu mẫu cũng không ngần ngại công bố luôn dàn khách mời siêu đình đám được cho là sẽ “quậy đục nước” tại hôn lễ của mình.

Hoạt động trong giới người mẫu nên chắc hẳn những nhân vật "máu mặt" của showbiz Việt như: Võ Hoàng Yến, Hoàng Thuỳ, Lan Khuê, Mâu Thủy... hay những người học trò nổi bật của người đẹp như: Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên,... sẽ là những cái tên không thể thiếu trong danh sách khách mời của họ nhà gái.

Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 4
Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 5

 Làng mẫu Việt với những nhân vật đình đám nằm trong top danh sách khách mời đám cưới của Minh Tú

Không chỉ có dàn người mẫu đình đám mà những nàng hậu cũng rất được mong chờ sẽ xuất hiện tại đám cưới của Minh Tú. Nhân vật mà cư dân mạng quan tâm nhất chính là Phạm Hương, liệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 có bay từ Mỹ về để tham dự ngày vui của Minh Tú hay không?

Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 6

 Liệu Phạm Hương sẽ từ Mỹ về dự đám cưới hoành tráng của Minh Tú

Điều đặc biệt nhất mà cư dân mạng mong chờ đó chính là hai nhân vật khiến Minh Tú có màn “chốt kèo” chơi lớn vừa rồi. Khi hai nàng hậu “đem chuông đi đánh xứ người”, Minh Tú khiến khán giả được phen “hóng hớt” khi tuyên bố sẽ kết hôn nếu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand, hay hứa sẽ có bầu nếu Đỗ Hà lọt Top 5 Miss World. Đến giờ netizen vẫn đang mong chờ nàng “Thúy Liễu” thực hiện lời hứa của mình.

Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 7
Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 8

 Thùy Tiên vẫn đang mong mỏi chờ đám cưới của chị đẹp

Ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Hương Giang và cả những học trò “mặn mòi” của Minh Tú tại Đại sứ Hoàn Mỹ cũng được hứa hẹn sẽ “quậy banh nóc” tại đám cưới của chị đẹp.

Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 9
Dàn khách mời “máu mặt” được Minh Tú công khai sẽ xuất hiện tại đám cưới với bạn trai ngoại quốc - Ảnh 10

 Dàn khách mời được cho là "quậy banh nóc" tại đám cưới Minh Tú

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Phản ứng của Minh Tú trong ồn ào này khiến nhiều người bất ngờ.

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