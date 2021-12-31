Sau nhiều lần cà cưa, Minh Tú cuối cùng cũng chịu lộ diện chân dung bạn trai ngoại quốc, ngày 'chốt đơn' sắp tới gần?

Sau nhiều ngày bị cộng đồng mạng ráo riết gọi tên "trả kèo" đám cưới khi Thuỳ Tiên đăng quang hoa hậu, tối 30/12, trên trang cá nhân, Minh Tú đã bất ngờ công khai cận mặt người yêu 9 năm. Có thể nói, đây chính là động thái cho thấy nàng siêu mẫu sẽ thực hiện lời hứa với Thuỳ Tiên trong tương lai không còn xa nữa.

Bức ảnh từng khiến netizen dậy sóng được Minh Tú đăng tải vào đúng dịp sinh nhật tuổi 30 - Ảnh: FBNV

Trước thềm năm mới, Minh Tú tung cú hit lớn, không còn để các fan nóng lòng chờ đợi. Theo hình ảnh đăng tải, người yêu Minh Tú là một người đàn ông ngoại quốc, vẻ ngoài điển trai khiến các fan cũng đổ rần rần. Kèm theo hình ảnh là dòng trạng thái khẳng định "chủ quyền" của Minh Tú: "9 năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ,... đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thật sự gắn kết bên nhau. "Chúng ta" is real".