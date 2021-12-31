Sau nhiều lần cà cưa, Minh Tú cuối cùng cũng chịu lộ diện chân dung bạn trai ngoại quốc, ngày 'chốt đơn' sắp tới gần?

Minh Tú gây nghẽn mạng khi công khai bạn trai ngoại quốc sau 9 năm yêu nhau.
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Sau nhiều ngày bị cộng đồng mạng ráo riết gọi tên "trả kèo" đám cưới khi Thuỳ Tiên đăng quang hoa hậu, tối 30/12, trên trang cá nhân, Minh Tú đã bất ngờ công khai cận mặt người yêu 9 năm. Có thể nói, đây chính là động thái cho thấy nàng siêu mẫu sẽ thực hiện lời hứa với Thuỳ Tiên trong tương lai không còn xa nữa.
Trước thềm năm mới, Minh Tú tung cú hit lớn, không còn để các fan nóng lòng chờ đợi. Theo hình ảnh đăng tải, người yêu Minh Tú là một người đàn ông ngoại quốc, vẻ ngoài điển trai khiến các fan cũng đổ rần rần. Kèm theo hình ảnh là dòng trạng thái khẳng định "chủ quyền" của Minh Tú: "9 năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ,... đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thật sự gắn kết bên nhau. "Chúng ta" is real".
Trước thông tin gây bùng nổ mạng xã hội của Minh Tú, chắc chắn Thuỳ Tiên không thể vắng mặt. Nàng tân hoa hậu liền "spam" bình luận nhằm nhắc nhở cô giáo của mình về lễ cưới hoành tráng. Đồng thời, nàng Hậu cũng "chốt đơn" sẽ đến dự đám cưới và đeo vương miện như lời hứa trước đó.
Không chỉ Thuỳ Tiên háo hức mà cả dàn sao Vbiz và người hâm mộ cũng dậy sóng trước cú hit lớn dịp cuối năm của Minh Tú. Cộng đồng mạng cũng để lại bình luận trông chờ thông báo ngày hỷ sự chính thức của nàng siêu mẫu.