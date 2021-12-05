Học trò Minh Tú chuyển biến nặng: Ung thư thời kỳ cuối, không còn khả năng cứu chữa

Hậu trường 05/12/2021 10:14

Thông tin mới nhất về tình hình sức khoẻ của học trò Minh Tú - người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang đang khiến các fan sắc đẹp lo lắng.

Cuối tháng 7/2021, thông tin người mẫu Châu Kim Sang - học trò Minh Tú phải nhập viện và tiến hành phẫu thuật vì căn bệnh u xương di căn dẫn đến viêm màng não. Sau khi phẫu thuật, tình trạng bệnh tình của người đẹp có phần diễn tiến tốt hơn trước khi trở nặng như hiện tại. 

Mới đây, tối 4/12, trên trang cá nhân, chuyên gia trang điểm Bi Tô có đăng tải dòng trạng thái thông báo về tình hình sức khoẻ hiện tại của người mẫu Châu Kim Sang. Theo đó, bệnh tình của cô đang chuyển biến nặng và gần như không còn khả năng cứu chữa. 

 

Học trò Minh Tú chuyển biến nặng: Ung thư thời kỳ cuối, không còn khả năng cứu chữa - Ảnh 1
Châu Kim Sang cũng là gương mặt người mẫu quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước - Ảnh: Internet

Cụ thể, anh xót xa chia sẻ: “Đây có thể là lần cuối cùng Bi Tô kêu gọi cả nhà! Mọi người ai quen biết em Châu Kim Sang xin hãy cứu giúp em. Khối u của em vẫn còn, giờ đã được xác định là khối u ác tính và được chuẩn đoán là ung thư thời kỳ cuối - không còn khả năng hồi phục hay cứu chữa được nữa.

Hiện, Châu Kim Sang được chuyển từ phòng cấp cứu thở oxy sang phòng tích cực hồi sức khoa thần kinh. Các bác sĩ đang theo dõi 24/24, không ai được vào gặp kể cả gia đình”.

Song song đó, chuyên gia trang điểm Bi Tô cũng đứng ra kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp, mạnh thường quân và những người yêu mến Châu Kim Sang hãy cùng quyên góp giúp đỡ cho cô trong giai đoạn khó khăn này. 

“Nhưng còn nước còn tác! Gia đình Sang rất khó khăn và hiện tại chỉ biết nhờ Bi Tô giúp. Bi Tô xin phép một lần nữa được đứng ra kêu gọi giúp em, chỉ mong giúp em được chăm sóc, bớt đau đớn trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. 

Mọi sự giúp đỡ, Bi Tô sẽ chụp màn hình và báo cáo rõ ràng với mọi người. Xin hãy giúp Sang”, anh kêu gọi. 

Học trò Minh Tú chuyển biến nặng: Ung thư thời kỳ cuối, không còn khả năng cứu chữa - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của Châu Kim Sang trong bệnh viện được chuyên gia trang điểm Bi Tô chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Châu Kim Sang được biết tới qua chương trình như Chinh phục hoàn mỹ 2019 hay Đại sứ Hoàn mỹ 2020 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam). Tuy không đạt thành tích cao trong cuộc thi nhưng người đẹp vẫn gây ấn tượng trong lòng nhiều người bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 

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