'Thả dáng' cùng 'trai lạ' bên hồ bơi, Minh Tú khiến CĐM 'ngất trên cành quất' vì phải 'nhìn tóc đoán người', nhân vật nào được gọi tên?

Hậu trường 02/11/2021 18:35

Bức ảnh mới nhất được Minh Tú đăng tải đã khiến CĐM "ngất trên cành quất" vì cứ ngỡ đó là "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ khoe cảnh cực nóng bỏng trong hồ bơi cùng "bạn trai" giấu mặt. 

Chân dài diện bộ bikini trắng, khoe trọn đường cong mĩ miều, cạnh bên là một chàng trai sơ mi trắng, mái tóc nhuộm highlight bạch kim nổi bần bật.

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Bài đăng của Minh Tú - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo đó, chị "Thúy Liễu" còn kèm cap mùi mẫn với vỏn vẹn 2 chữ "Chúng ta" và icon thể hiện cảm xúc vui vẻ. 

Ngay lập tức, netizen đã tràn vào "đoán già đoán non" và gọi tên 2 sao nam đình đám vì vẻ ngoài quá tương đồng.

Nhân vật đầu tiên được cho vào "tầm ngắm" là tình cũ Andree. Sau chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết và không ít lần được fan réo gọi yêu cầu quay lại vì quá đẹp đôi. Hơn nữa với vai trò là một rapper, vẻ ngoài nhìn từ phía sau của anh chàng trong ảnh hoàn toàn phù hợp vì theo CĐM thì "cũng ngầu đấy chứ".

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Andree là người cũ của Minh Tú - Ảnh: Internet
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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, nhân vật thứ hai mới thực sự khiến netizen sốc toàn tập, bởi một số người nhận định đây phải chăng là Đàm Vĩnh Hưng?

Nghe khá vô lý song cũng có vẻ thuyết phục, bởi mái tóc nổi bật như trong ảnh chính là "mốt" tạo nên thương hiệu của "ông hoàng nhạc Việt".

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Mái tóc làm nên tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đáp lại lời "đoán mò" của CĐM về nhân vật Mr Đàm, Minh Tú chỉ đám gọn "sai bét" khiến netizen "tẽn tò" vì "nhìn gà hóa cuốc".

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Bình luận trả lời của Minh Tú - Ảnh chụp màn hình

Hiện netizen vẫn đang tiếp tục "đoán già đoán non" về dòng trạng thái của chân dài, tuy nhiên có vẻ cô "Thúy Liễu" thích để mọi thứ ở trong "vòng bí mật" hơn nên CĐM cứ tha hồ mà "trổ tài" "nhìn tóc đoán người".

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Minh Tú Minh Tú khoe bạn trai

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