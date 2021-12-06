Sau chiến thắng đầy thuyết phục của Thùy Tiên, hiện CĐM đang đổ dồn sự quan tâm vào Kim Duyên đang "chinh chiến" tại Miss Universe. Đáng chú ý khi nàng hậu H'Hen Niê bất ngờ có tuyên bố "cứng" nếu Kim Duyên lọt top 3.

Đàn em Kim Duyên thân chinh trên đấu trường sắc đẹp Miss Universe, H'Hen Niê ở nhà cũng không quên động viên và cổ vũ liên tục. Không những dành nhiều lời khuyên bổ ích, mà mới đây, người đẹp Đắk Lắk còn "chơi lớn" bằng mộ hành động để ủng hộ Kim Duyên.

Nhan sắc Kim Duyên tại Miss Universe - Ảnh: Internet

Theo đó, khi được fan hỏi sẽ làm gì nếu Kim Duyên lọt top 3, H'Hen Niê đã không ngại ngần tiết lộ sẽ "theo trend Minh Tú". Cô Hen ngầm khẳng định rằng, nếu Kim Duyên lọt top 3 tại Miss Universe, cô sẽ công khai bạn trai giống như siêu mẫu Minh Tú đã hứa trước đó khi Thùy Tiên giành vương miện tại Miss Grand.

Người đẹp sở hữu body bốc lửa khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc hồi hộp chờ đợi Kim Duyên tỏa sáng, thì giờ đây, CĐM lại thêm phần xôn xao, mong đợi màn "khoe" người ấy của H'Hen Niê.

Cô Hen 'chơi lớn' quá! - Ảnh: Internet

H'Hen Niê hứa sẽ công khai bạn trai khiến fan lo ó, hóng từng ngày - Ảnh: Internet

Trước đó, chân dài Minh Tú cũng từng khích lệ tinh thần Thùy Tiên, cô tuyên bố: "Tối nay Việt Nam on top 3, công khai "chúng ta" luôn, hoa hậu tôi lấy chồng luôn, chơi tới bến luôn".

CĐM liên tục réo gọi: 'Chồng đâu Tú ơi, Tiên đem vương miện về rồi' - Ảnh: Internet

Tuy vậy đến thời điểm này, khi Thùy Tiên đã trở thành Miss Grand 2021 được gần 2 ngày nhưng nàng siêu mẫu vẫn chưa chính thức công khai bạn trai và làm đám cưới như đã công bố khiến fan thấp thỏm mong chờ.

H'Hen Niê lỡ hẹn với Kim Duyên đến Israel để cổ vũ cho đàn em vì lý do này Mặc dù đã chuẩn bất tất cả mọi thứ cho chuyến đi nhưng cuối cùng H'Hen Niê đành lỡ hẹn với Kim Duyên vì kế hoạch bị hủy bỏ phút chót.

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