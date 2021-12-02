H'Hen Niê lỡ hẹn với Kim Duyên đến Israel để cổ vũ cho đàn em vì lý do này

Là đàn chị đi trước lại có kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường nhan sắc quốc tế, H'Hen Niê dự định sẽ tới Israel để cổ vũ cho Kim Duyên. Tuy nhiên, chiều 2/12, H'Hen Niê tiết lộ việc lỡ hẹn với Kim Duyên. Chân dài 9X cho hay, cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ tuy nhiên, do biến thể mới của Covid-19 cũng như nhiều rủi ro có thể xảy ra, H'Hen Niê đành thay đổi kế hoạch.

Á hậu Kim Duyên hiện đang trong quá trình tham gia Miss Universe 2021. Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Israel.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cảm thấy buồn vì kế hoạch bị hủy vào phút chót. Cô cũng nhắn nhủ tới Kim Duyên, mong đàn em đừng buồn.

"Hen cũng đã chuẩn bị khá sẵn sàng cho chuyến đi cổ vũ cho Kim Duyên còn tưởng tượng đủ cảnh như mình ra sân bay, mình đi dạo ở Israel và xem bán kết, chung kết với đồ dạ hội đặt riêng từ NTK Linh San ui chùi, chuẩn bị đồ lạnh sương sương, show thì không nhận, bởi ta nói : nói trước tưởng tượng xa quá có được đâu nè.

Quản lí báo vì biến thể mới cũng như một vài sự thay đổi ở cửa khẩu và lúc trở về có khá nhiều rủi ro nên mình sẽ không được đi nữa", H'Hen Niê buồn bã viết.

H'Hen Niê và Kim Duyên.

Cô dặn dò Kim Duyên: "Duyên ơi đừng giận chị nha, chị Shirel ơi trong một dịp thuận lợi hơn em sẽ đi Israel nhé chị ơi, hẹn gặp chị và bác Đại Sứ ở Hà Giang trong dịp khai trương thư viện thân thiện".

Được biết, H'Hen Niê từng tiết lộ số tiền chi trả vé máy bay nếu muốn sang Israel cổ cũ cho Kim Duyên, là khoảng 5.000 USD (khoảng 113 triệu đồng), dành cho vé khứ hồi.

H'Hen Niê tặng Kim Duyên món quà trang sức.

Ngày 26/11 trước đó, H'Hen Niê cũng có mặt tại sân bay để tiễn đàn em. Cô trực tiếp trao tặng Kim Duyên món quà giá trị, là bộ trang sức mình sử dụng trong chung kết Miss Universe 2018.