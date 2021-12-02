Khả Trang tiết lộ tình tiết được mẹ đẻ và công an giải cứu sau 2 ngày bị đánh đập, giam lỏng

Hậu trường 02/12/2021 21:10

Siêu mẫu Khả Trang công bố quá trình được giải cứu sau khi bị đánh đập, giam lỏng.

Những ngày qua, vụ việc siêu mẫu Khả Trang bị chồng sắp cưới bạo hành thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi công khai những hình ảnh bị đánh thâm tím mặt mày, mới đây Khả Trang tiếp tục tiết lộ thêm công cuộc được mẹ đẻ và công an giải cứu sau 2 ngày bị hành hung, giam lỏng.

"Mình bị hành hung từ tối ngày 23 đến trưa ngày 24 nhưng không một ai hỏi han, kiểm tra các vết thương hay đề xuất đưa mình đi khám. Đến tận ngày 25 mẹ đẻ mình vội vã bay từ Sài Gòn về và báo công an mới tới đón được cả mình và con về", Khả Trang viết trên story cá nhân.

Khả Trang tiết lộ tình tiết được mẹ đẻ và công an giải cứu sau 2 ngày bị đánh đập, giam lỏng - Ảnh 1
Dòng trạng thái của Khả Trang.

 

Chân dài 9X cũng giải đáp thắc mắc vì sao điện thoại bị đập vỡ nhưng vẫn có hình ảnh được công bố.

"Cho những ai thắc mắc là điện thoại bị đạp rồi lấy gì để chụp? Xin thưa là khi mà gỡ các vết máu khô và gỡ phần tóc rối ra thì lúc đó em trai mình mới chụp lại những hình này và sau đó thì tới bệnh viện và viện pháp y Hà Nội", cô viết.

Trước đó, chân dài sinh năm 1992 đăng ảnh bị rụng tóc nghiêm trọng sau mỗi lần gội đầu khiến người hâm mộ xót xa, lo lắng.

Khả Trang tiết lộ tình tiết được mẹ đẻ và công an giải cứu sau 2 ngày bị đánh đập, giam lỏng - Ảnh 2
Khả Trang bị hành hung, đánh thâm tím mặt mày. 

 

Cách đây 1 ngày, mẹ chồng Khả Trang đã lên tiếng về vụ việc. Tờ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị cho biết, chồng siêu mẫu tên H hiện sinh sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Về việc Khả Trang đăng tải thông tin bị chồng sắp cưới đánh đập lên mạng xã hội, mẹ chồng của siêu mẫu này cho rằng: "Nó làm như thế là dại, làm như thế để làm gì? Để người ta thương hại à?"

Theo mẹ chồng của nữ siêu mẫu, trong cuộc sống gia đình, bà từng nhắc nhở con dâu phải hiểu tính chồng bởi H. là người hay ghen tuông. Việc mâu thuẫn của vợ chồng H. xuất phát từ việc Khả Trang hay sử dụng điện thoại.

Khả Trang tiết lộ tình tiết được mẹ đẻ và công an giải cứu sau 2 ngày bị đánh đập, giam lỏng - Ảnh 3
Chân dài Khả Trang.

 

Mẹ chồng Khả Trang nói rằng bà thương yêu, coi con dâu như con gái ruột nhưng con dâu không nghe lời. Trong lúc Trang mang bầu và sinh con đều ở nhà mẹ đẻ, khi mẹ tròn con vuông, gia đình bà mới đón con, cháu về. Trong khi con dâu ở nhà mẹ đẻ, vợ chồng bà vẫn thường xuyên chăm nom, chu cấp.

"Thật lòng, cái đánh không đau bằng cái bao nhiêu công lao tôi lo cho nó mà giờ liên lạc nó không trả lời, không nhắn tin lại càng khiến tôi đau hơn. Tôi là một người mẹ tuyệt vời mà nó đánh mất tôi mới là đau còn nó chồng đánh thì nó đau thật lúc ý nhưng xong lại khỏi" - mẹ chồng Khả Trang tâm sự trên tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Trước đó, tối 30/11, siêu mẫu Khả Trang khiến mạng xã hội xôn xao khi tung loạt ảnh bị thương tích đầy mình. Đặc biệt, đại diện phía siêu mẫu còn cung cấp giấy bệnh án kèm loạt tin nhắn được cho là từ người chồng sắp cưới làm bằng chứng.

Hiện sự việc liên quan đến Khả Trang và chồng đang được công an điều tra, làm rõ. Kết quả cuối cùng sẽ được công an thông báo.

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