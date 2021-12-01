Vũ Thu Phương hé lộ lý do bỏ nghề 8 năm, thì ra liên quan tới bê bối chấn động Hollywood

Hậu trường 01/12/2021 22:01

Chân dài Vũ Thu Phương tiết lộ lý do bỏ nghề khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, cô từng nói về bê bối này cách đây nhiều năm.

Mới đây, Vũ Thu Phương bất ngờ xuất hiện trong tập 4 The Next Face Vietnam với vai trò giám khảo khách mời. Sốc nhất phải kể đến việc bộ ba HLV H'Hen Niê - TyhD - Lương Thùy Linh đều xanh mặt hoảng hốt khi bị siêu mẫu Vũ Thu Phương chấn chỉnh trước mặt dàn thí sinh.

Cụ thể, trong phòng đánh giá và loại, các giám khảo đã có dịp nhìn lại phần thể hiện của các thí sinh trước khi đưa ra quyết định team nào sẽ giành chiến thắng. Khi nhìn lại khoảnh khắc Nguyễn Hoàng Thu Trúc - thí sinh team Lương Thùy Linh ném hẳn đôi giày bị gãy gót xuống dưới sân khấu, 3 mentor đều bật cười.

Vũ Thu Phương hé lộ lý do bỏ nghề 8 năm, thì ra liên quan tới bê bối chấn động Hollywood - Ảnh 1
Vũ Thu Phương tại The Next Face Vietnam. 

 

Hành động này của bộ ba đã khiến siêu mẫu Vũ Thu Phương cực kỳ không hài lòng. Ngay lập tức, cô quay sang chấn chỉnh ba đàn em: "Cho chị hỏi tại sao khi nhìn thấy khoảnh khắc rớt giày trên sân khấu, 3 em có 3 nụ cười với sắc thái khác nhau?".

Ngay sau đó, cư dân mạng tò mò tìm hiểu thân thế cũng như lý do Vũ Thu Phương bỏ nghề, chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài chương trình.

Vũ Thu Phương là một trong những siêu mẫu đình đám trong làng giải trí. Chân dài quê Nam Định từng giành giải Người mẫu xuất sắc nhất năm 2008. Ngoài ra, cô còn lấn sân đóng phim và đạt được nhiều thành công. Trong lúc sự nghiệp đang trên đà thành công, Vũ Thu Phương bất ngờ tuyên bố giải nghệ để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Vũ Thu Phương hé lộ lý do bỏ nghề 8 năm, thì ra liên quan tới bê bối chấn động Hollywood - Ảnh 2
Thần thái đỉnh cao của cựu người mẫu.

 

Năm 2019, cô làm giám khảo cho Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam thu hút sự chú ý của khán giả nhờ những nhận xét sắc bén cùng thần thái đỉnh cao. Thời điểm đó, cựu mẫu 8X gây chú ý với câu nói "Chị bỏ nghề 8 năm rồi nha!"

Tham gia tập 2 chương trình Phụ Nữ Quyền Năng năm 2018, Vũ Thu Phương đã trải lòng về nghề nghiệp cũng như cuộc sống riêng.

"Năm 2009, nhận được hợp đồng quảng cáo lớn tại công ty Weinstein nhưng bên trong lại là cạm bẫy. Tuy nhiên, là một người có lòng tự trọng nghề nghiệp, không bán bản thân mình vì bất cứ điều gì nên Phương đã quyết định bỏ hợp đồng đó, từ bỏ ánh hào quang và trở về nước để đương đầu với truyền thông báo chí.

Lúc đó, rất nhiều người thắc mắc tại sao Phương lại giải nghệ nhưng lúc bấy giờ Phương không thể trả lời được hết những lý do bên trong. Và hôm nay, Phương trải lòng mình về vấn đề này, giải đáp những lý do mà trước đó Phương chưa trả lời được. Và điều quan trọng hơn là để nhắc nhở những người đang tính làm việc xấu họ sẽ suy nghĩ lại vì Phương bây giờ trưởng thành hơn, điềm đạm hơn ngày xưa, Phương sẽ không im lặng như trước nữa", cô chia sẻ. 

Vũ Thu Phương hé lộ lý do bỏ nghề 8 năm, thì ra liên quan tới bê bối chấn động Hollywood - Ảnh 3
Bài đăng của chân dài năm 2017. 

 

Năm 2017, chân dài từng tiết lộ bị ông trùm Hollywood gạ tình trong khách sạn sau khi quay xong bộ phim Shanghai (do hãng Weinstein phát hành). "Ông ta xuất hiện, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, hỏi tôi có sẵn sàng đóng cảnh nóng không và gạ gẫm tôi", cô chia sẻ. Lúc đó, Vũ Thu Phương hoảng hốt chạy khỏi phòng và bay về Việt Nam ngay sáng hôm sau.

Khi phim ra rạp, nhân vật của Vũ Thu Phương chỉ xuất hiện vài giây. Khi người đẹp hỏi ông Harvey về điều này, cô được giải thích rằng các phân cảnh của cô đã bị cắt.

 

 

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